CEO’luk Tahtını Kaybetti: Kadınlara Göre En Çekici Meslekler Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 16:23

Flört dünyasında ilk sorulardan biri hala 'Ne iş yapıyorsun?' oluyor. Meslek, karakter ve yaşam tarzı hakkında güçlü ipuçları verdiği için cazibe algısında önemli rol oynuyor. Yeni araştırma, özellikle genç kuşakların partner seçiminde hangi meslekleri daha çekici bulduğunu ortaya koydu.

Flört dünyasında cazibe algısı değişiyor

The League adlı flört uygulaması adına yürütülen araştırmada 1.000 bekar erkek ve 1.000 bekar kadın, partner seçiminde en çekici buldukları meslekleri paylaştı. Sonuçlar, romantik beklentilerin yalnızca gelir düzeyiyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Katılımcılar; güven, empati, zeka ve topluma katkı gibi nitelikleri meslekle birlikte değerlendirdi.

Sağlık sektöründe çalışanların en iyi partnerler olarak görülmesi dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 29’u sağlık alanında çalışanları ideal eş olarak tanımladı. Doktorlar yüzde 26 ile zirvede yer alırken hemşireler de üst sıralarda yer aldı. Uzmanlara göre bakım verme, sorumluluk alma ve istikrarlı yaşam kurabilme algısı çekiciliği artırıyor.

Z kuşağı için statü değil anlam ön planda

Araştırmada ayrıca kariyer hedefleri ve yaşam değerlerinin uyumu da önemli faktörler arasında yer aldı. Katılımcıların yarıya yakını benzer hedeflere sahip partner tercih ettiğini belirtirken, yüzde 34’ü daha hırslı partneri çekici bulduğunu ifade etti. Maaş dengesi de dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı; katılımcıların yüzde 39’u, partneriyle benzer gelir seviyesinde olmayı tercih ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre en çekici bulunan meslekler şöyle sıralandı:

Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise sağlık hizmetleri ilk sırada yer aldı. Eğitim alanı ikinci sıraya yerleşirken acil müdahale ekipleri ve hukuk alanı üst sıralarda yer aldı. Bilim ve araştırma alanındaki meslekler de dikkat çekici seçenekler arasında gösterildi.

