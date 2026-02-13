CEO’luk Tahtını Kaybetti: Kadınlara Göre En Çekici Meslekler Belli Oldu

The League adlı flört uygulaması adına yürütülen araştırmada 1.000 bekar erkek ve 1.000 bekar kadın, partner seçiminde en çekici buldukları meslekleri paylaştı. Sonuçlar, romantik beklentilerin yalnızca gelir düzeyiyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Katılımcılar; güven, empati, zeka ve topluma katkı gibi nitelikleri meslekle birlikte değerlendirdi.

Sağlık sektöründe çalışanların en iyi partnerler olarak görülmesi dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 29’u sağlık alanında çalışanları ideal eş olarak tanımladı. Doktorlar yüzde 26 ile zirvede yer alırken hemşireler de üst sıralarda yer aldı. Uzmanlara göre bakım verme, sorumluluk alma ve istikrarlı yaşam kurabilme algısı çekiciliği artırıyor.