Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Ödeme Listesi ve Zamlı Formüller Netleşti

Ali Can YAYCILI
20.02.2026 - 10:50

Ramazan ayının gelişiyle birlikte milyonlarca emeklinin gündemi bayram ikramiyelerine odaklandı. Maaş zamlarının ardından ikramiyeler için de 5.000 TL ile 6.000 TL arasında değişen üç farklı formül üzerinde duruluyor. İşte yeni zam oranları sonrası ikramiye alacakların tam listesi ve kulislerde konuşulan son rakamlar.

Türkiye'deki milyonlarca emekli ve hak sahibi için Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplamaları başladı.

Maaşlara yapılan son artışların ardından, bayram öncesi ödenecek ek ödemeler için ekonomi yönetiminin masasında üç farklı senaryo bulunuyor. Kulis bilgilerine göre, mevcut ikramiye tutarına 1.000 TL ile 2.000 TL arasında bir artış yapılması planlanıyor. Eğer beklenen zam gerçekleşirse, tek bir bayram ikramiyesinin 5 bin TL ile 6 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor. Bu durumda emekliler, her iki bayramın toplamında 10 bin TL ile 12 bin TL arasında bir ek gelire kavuşmuş olacak.

Bu beklenti, geçtiğimiz günlerde netleşen emekli maaş zamlarının hemen ardından geldi. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 12,19 oranında artırılırken, memur emeklilerinde bu oran yüzde 18,60 olarak gerçekleşmişti. En düşük emekli maaşının SSK ve Bağ-Kur kanadında 20 bin TL’ye, memur emeklilerinde ise 27 bin 889 TL’ye çıkması, bayram ikramiyelerinde de bir güncelleme ihtiyacını doğurdu. Şu an için en güçlü ihtimal ikramiyenin 5 bin 500 TL olması yönünde olsa da bütçe imkanlarına göre rakamın 6 bin TL’ye tamamlanması da seçenekler arasında tutuluyor.

Bayram ikramiyesinden yararlanacak olanlar ise sadece emekli maaşı alanlarla sınırlı değil. Ödemeler; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan aylık alanların yanı sıra dul ve yetim aylığı alanları, malulleri ve iş göremezlik geliri olanları da kapsıyor. Ayrıca 65 yaş aylığı alan vatandaşlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller de bu ödemeyi alacak gruplar içerisinde yer alıyor. Dul ve yetimler, ikramiyeyi kendi hisseleri oranında alırken, diğer tüm hak sahipleri belirlenecek net rakam üzerinden bayram öncesi ödemelerini banka hesaplarında görecekler.

