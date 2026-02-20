onedio
Futbolda Bahis ve Şike Soruşturmasında 32 Kişi Gözaltına Alındı: Süper Lig'den Yöneticiler de Aralarında!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2026 - 09:50 Son Güncelleme: 20.02.2026 - 10:14

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 33 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Süper Lig takımlarının yöneticileri de yer alıyor.

Futbolda bahis ve şike operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı.

Yasal bahis sitelerinde yöneticilik yaptığı dönemde; rakip lehine oynanan bahisler, gol bahisleri (alt-üst) ve oyuncu performansına yönelik bahislerde kuponu bulunan kişilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, yöneticiliğini yaptığı futbol kulübünün maçlarına şüpheli seçeneklerden bahis oynadığı belirlenen isimler belirlendi. Yapılan baskınlar sonrasında 32 kişi gözaltına alındı. 

Kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları gerekçesiyle bazı yöneticileri gözaltına alınan kulüpler:

Antalyaspor

Adana Demirspor

Bodrumspor

Göztepe

Giresunspor

Konyaspor

Alanyaspor

Denizlispor

Kocaelispor

Gençlerbirliği

Sivasspor

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler: 

•Abdullah Sancak

•Adem Başbilen

•Ahmet Topdağ

•Aytaç Altay

•Bahadır Haktanır

•Burhan Serkan Kalmaz

•Caner Tuna

•Cem Koç

•Cesur Burak Akar

•Enes Memiş

•Erdinç Hıdımoğlu

•Ersin Sarıkaya

•Ferhat Karademir

•Gürkan Temür

•Hakan Faydasıçok

•Hüsamettin Akyüz

•Hüseyin Gümrükcüler

•Hüseyin Sorudak

•İbrahim İnaç

•İhsan Çetinkaya

•Kamil Yücel

•Muhammet Ali Atasever

•Mustafa Tütüncü

•Orhan Dönmez

•Osman Öztürk

•Osman Serper

•Osman Topal

•Süleyman Yurtseven

•Tahsin Çoban

•Tuncay Gülel

•Yasin Ocak

•Yavuz Cinkaya

•Yunus Emre Demirkol

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
