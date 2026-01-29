FIFA'nın Harcama Listesi Yayınlandı: Fenerbahçe ve Galatasaray İlk 20'ye Girdi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2025 yılı Küresel Transfer Raporu’nu açıkladı. Rapora göre erkek futbolunda kulüpler yıl boyunca 24.558 uluslararası transfer yaptı ve bu rakam, 2024’e kıyasla yüzde 7’yi aşan artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam transfer harcamaları ise 13,08 milyar dolara yükselerek dikkat çekici bir büyümeyi gösterdi. FIFA verilerine göre, erkek ve kadın profesyonel ligler ile amatör futbol dahil 2025’te toplam 86.158 uluslararası futbolcu el değiştirdi; bu da dünya futbolunda kaydedilen en yüksek transfer hacmi oldu.