FIFA'nın Harcama Listesi Yayınlandı: Fenerbahçe ve Galatasaray İlk 20'ye Girdi

FIFA'nın Harcama Listesi Yayınlandı: Fenerbahçe ve Galatasaray İlk 20'ye Girdi

29.01.2026 - 19:03

2025 yılında erkek futbolunda FIFA’nın Küresel Transfer Raporu’na göre 24.558 uluslararası transfer gerçekleşti ve toplam harcama 13,08 milyar dolara ulaştı. Dünya genelinde profesyonel ve amatör düzeyde 86 binden fazla futbolcu uluslararası olarak el değiştirerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

86.158 futbolcunun takımı değişti.

86.158 futbolcunun takımı değişti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2025 yılı Küresel Transfer Raporu’nu açıkladı. Rapora göre erkek futbolunda kulüpler yıl boyunca 24.558 uluslararası transfer yaptı ve bu rakam, 2024’e kıyasla yüzde 7’yi aşan artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam transfer harcamaları ise 13,08 milyar dolara yükselerek dikkat çekici bir büyümeyi gösterdi. FIFA verilerine göre, erkek ve kadın profesyonel ligler ile amatör futbol dahil 2025’te toplam 86.158 uluslararası futbolcu el değiştirdi; bu da dünya futbolunda kaydedilen en yüksek transfer hacmi oldu.

En çok bonservis ödenenler arasında Jhon Duran da var.

En çok bonservis ödenenler arasında Jhon Duran da var.

2025’in öne çıkan transferleri büyük ölçüde Avrupa kulüpleri arasında gerçekleşti. Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’den Premier Lig şampiyonu Liverpool’a geçti.

Reuters’ın aktardığına göre Liverpool, 22 yaşındaki futbolcu için 100 milyon sterlin garanti ücret ve 16 milyon sterline kadar bonus ödemeyi kabul etti. Yılın en pahalı transferleri arasında ayrıca Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt-Liverpool), Jhon Duran (Aston Villa-Al-Nassr) ve Benjamin Sesko (RB Leipzig-Manchester United) yer aldı.

Türkiye'den iki takım ilk 20'de...

Türkiye'den iki takım ilk 20'de...

Fenerbahçe ve Galatasaray, 2025’te Avrupa kulüpleri arasında en fazla bonservis harcayan takımlar listesinde ilk 20’de yer aldı. Fenerbahçe 16., Galatasaray ise 17. sırayı aldı.

Türkiye, geçen yıl yurt dışından yapılan transferler için toplam 534 milyon dolar harcayarak en fazla bonservis ödeyen ülkeler sıralamasında 7. oldu. Öte yandan, uluslararası futbolcu transferlerinden 222 milyon dolar gelir elde eden Türkiye, bu alanda 12. sıraya yerleşti.

