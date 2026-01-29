FIFA'nın Harcama Listesi Yayınlandı: Fenerbahçe ve Galatasaray İlk 20'ye Girdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
86.158 futbolcunun takımı değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En çok bonservis ödenenler arasında Jhon Duran da var.
Türkiye'den iki takım ilk 20'de...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın