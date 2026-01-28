Azerbaycan Ekibi Qarabağ, Liverpool'a Farklı Mağlup Olsa da Play-Off'a Kaldı
Geçtiğimiz hafta evinde Frankfurt'u 3-2 yenerek ilk 24 için büyük bir avantaj elde eden Qarabağ, deplasmanda ağır bir yenilgi alsa da Play-Off'a katılmayı başardı.
Sezon başından bu yana mütevazı bir kadroyla yoluna devam eden Azerbaycan ekibi Benfica, Kopenhag ve Frankfurt galibiyetlerine Chelsea beraberliği ekleyerek on puanla ilk 24 içinde kalmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deplasmanda Liverpool'a direnemediler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Puanların çok yakın ya da aynı olduğu son haftada averajlar konuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Yine 8 olmadı😂
helal lan