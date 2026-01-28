onedio
Azerbaycan Ekibi Qarabağ, Liverpool'a Farklı Mağlup Olsa da Play-Off'a Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
29.01.2026 - 00:55

Geçtiğimiz hafta evinde Frankfurt'u  3-2 yenerek ilk 24 için büyük bir avantaj elde eden Qarabağ, deplasmanda ağır bir yenilgi alsa da Play-Off'a katılmayı başardı. 

Sezon başından bu yana mütevazı bir kadroyla yoluna devam eden Azerbaycan ekibi Benfica, Kopenhag ve Frankfurt galibiyetlerine Chelsea beraberliği ekleyerek on puanla ilk  24 içinde kalmayı başardı.

Deplasmanda Liverpool'a direnemediler.

21 dakikada 2-0 geriye düşen Qarabağ , İkinci yarının başında da kalesinde arka arkaya goller gördü. 61.dakikada 5-0 geriye düşen Azeri ekibi diğer maçlardan gelecek sonuçları bekledi.

Son dakikalarda gelen golle maç 6-0 bitti.

Puanların çok yakın ya da aynı olduğu son haftada averajlar konuştu.

10 puan toplayan Qarabağ, diğer maçların sonuçlarıyla birlikte ilk 24'te kalmayı başardı. Son dakikaların tüm maçlarda kıyasıya bir mücadeleye dönüştüğü ligde Qarabağ 22. sırayı aldı.

Lejon

Yine 8 olmadı😂

Emre Keskin

helal lan