Azerbaycan Ekibi Qarabağ, Liverpool'a Farklı Mağlup Olsa da Play-Off'a Kaldı

Geçtiğimiz hafta evinde Frankfurt'u 3-2 yenerek ilk 24 için büyük bir avantaj elde eden Qarabağ, deplasmanda ağır bir yenilgi alsa da Play-Off'a katılmayı başardı.

Sezon başından bu yana mütevazı bir kadroyla yoluna devam eden Azerbaycan ekibi Benfica, Kopenhag ve Frankfurt galibiyetlerine Chelsea beraberliği ekleyerek on puanla ilk 24 içinde kalmayı başardı.