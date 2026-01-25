Bir Real Madrid Taraftarı Neden Sürekli Arda Güler'in Oyundan Çıkarıldığını Yazdı

Bir Real Madrid taraftarı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Arda Güler’in oyundan alınmasına tepki göstererek, “Onu çıkarıyorlar çünkü itiraz etmeyecek, sorun çıkarmayacak tek oyuncu o. Sahada ondan daha kötü oynayan 3-4 isim var” dedi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Öte yandan Real Madrid’e yakın taraftar hesaplarından Madrid Universal, Arda Güler’in Villarreal karşısında 3 net şans yarattığını vurgulayarak, bu alanda sahadaki en etkili oyuncu olduğunu belirtti.