Bir Real Madrid Taraftarı Neden Sürekli Arda Güler'in Oyundan Çıkarıldığını Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.01.2026 - 20:16

LaLiga’da Real Madrid’in Villarreal’i 2-0 yendiği karşılaşmada Arda Güler’in oyundan çıkarılması taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada eleştiriler yükselirken, İspanyol basını genç futbolcunun performansını övgüyle değerlendirdi.

Kaynak - Cumhuriyet

Oyundan alınması tepki çekti.

LaLiga’nın 21. haftasında Real Madrid, Villarreal’e konuk oldu. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Madrid ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0’lık galibiyete ulaştı. Karşılaşmada Real Madrid’in gollerini penaltıdan iki kez Kylian Mbappe kaydetti.

Milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11’de başladı ve 78. dakikada Brahim Diaz’a yerini bıraktı. Performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Arda’nın oyundan çıkması, Real Madridli futbolseverlerin tepkisini çekti.

Bir Real Madrid taraftarı ise Arda'nın neden oyundan alındığını ilginç bir bakış açısıyla açıkladı.

Bir Real Madrid taraftarı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Arda Güler’in oyundan alınmasına tepki göstererek, “Onu çıkarıyorlar çünkü itiraz etmeyecek, sorun çıkarmayacak tek oyuncu o. Sahada ondan daha kötü oynayan 3-4 isim var” dedi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Öte yandan Real Madrid’e yakın taraftar hesaplarından Madrid Universal, Arda Güler’in Villarreal karşısında 3 net şans yarattığını vurgulayarak, bu alanda sahadaki en etkili oyuncu olduğunu belirtti.

Basında da Arda'ya övgüler vardı.

Karşılaşma sonrası İspanyol basınında Arda Güler’in performansı övgüyle değerlendirildi. Sport’ta yer alan analizde, “Yaratıcı orta saha oyuncularından yoksun bir takımda Arda’nın varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından başlıyor” ifadeleri kullanıldı. Değerlendirmede ayrıca, “Zaman zaman oyundan düşse de oyuna kattığı vizyon nedeniyle Real Madrid’de her zaman ilk 11’de yer almalı” denildi.

AS ve Marca da Arda Güler'e geniş yer verdi.

İspanyol basınında Arda Güler’e yönelik övgüler geniş yer buldu. Mundo Deportivo, genç futbolcu için “Türk oyuncu, ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasında tehlike yaratan isim oldu” değerlendirmesini yaptı.

AS gazetesinde ise Arda’nın performansı ayrıntılı şekilde ele alındı. Haberde, “Maça yavaş başladı, birkaç hatalı pas verdi ama kısa sürede toparlandı. Toparlandıktan sonra oyunun içine iyice girdi. Video oyunlarını andıran bir slalomun ardından neredeyse gol atıyordu, ardından da pozisyon üretme sorumluluğunu üstlendi. İkili mücadelelerde sağlamdı, presin kilit ismiydi ve yorulmak bilmeyen bir performans sergiledi. Rahat ve etkili bir oyun” ifadeleri kullanıldı.

Marca ise Arda Güler için, “Türk oyuncunun oyunu değiştirme yeteneği Real Madrid’de neredeyse eşsiz. Villarreal’in baskı kurduğu birçok anda bunu net şekilde gösterdi” yorumunda bulundu.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
