Bir Real Madrid Taraftarı Neden Sürekli Arda Güler'in Oyundan Çıkarıldığını Yazdı
LaLiga’da Real Madrid’in Villarreal’i 2-0 yendiği karşılaşmada Arda Güler’in oyundan çıkarılması taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada eleştiriler yükselirken, İspanyol basını genç futbolcunun performansını övgüyle değerlendirdi.
Oyundan alınması tepki çekti.
Bir Real Madrid taraftarı ise Arda'nın neden oyundan alındığını ilginç bir bakış açısıyla açıkladı.
Basında da Arda'ya övgüler vardı.
AS ve Marca da Arda Güler'e geniş yer verdi.
