onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
, Fenerbahçe
Galatasaray'dan Okan Buruk'u Tehdit Ettiği İddia Edilen Ali Koç'a Ağır Sözler

Galatasaray'dan Okan Buruk'u Tehdit Ettiği İddia Edilen Ali Koç'a Ağır Sözler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.01.2026 - 17:28

Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’un teknik direktör Okan Buruk’u tehdit ettiğini öne sürerek kamuoyuna bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, “Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!” başlığını taşıyan açıklamasında sert ifadelere yer verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konuyu ilk olarak İbrahim Seten gündeme getirmişti.

Konuyu ilk olarak İbrahim Seten gündeme getirmişti.

Bebek Otel'de ikilinin karşı karşıya geldiğini söyleyen Seten, 'Ali Koç, Okan Buruk'a parmak sallayarak bir şey söylüyor. Onun söylediği şeyi benim tekrar etmeme terbiyem müsaade etmez. 'Senin de...' diyor. Mealen 'Senin de sıran gelecek' şeklinde tehdit ediyor' ifadelerini kullandı. 

İddiaya göre Okan Buruk, Ali Koç’a 'Niye böyle söylüyorsun ya! Ben sana ne yaptım?” şeklinde karşılık verdi. Seten, bu sözlerin ardından Ali Koç’un parmak sallayarak ortamdan ayrıldığını aktardı.

Galatasaray yaşananların ardından sert bir açıklama yayınladı.

Galatasaray yaşananların ardından sert bir açıklama yayınladı.

İki tarafın da bir süre yalanlamadığı ya da teyit etmediği olayla ilgili bugün Galatasaray sert bir açıklama yaptı. Ali Koç'u hedef alan açıklamada tehdit iddialarını teyit eden sarı kırmızılılar  “Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!” dedi.

Galatasaray'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Galatasaray'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

'Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getireceğiz diye konuşanların gerçek yüzü bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un, teknik direktörümüz Okan Buruk’u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır. Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin mensubu olmanın verdiği gücü ve güveni fütursuzca sağa sola saldırmakla kullanan bu “Ali kıran baş kesen”in yaptığının ne ilk ne son olacağı açıkça bellidir.

Bu arsız davranış, bugün Galatasaray Spor Kulübü üzerine oynanmak istenen kirli projeyi kimin kurgulamaya çalıştığını bizlere açıkça göstermektedir.

Galatasaray’ı sahada yenemeyip, bu başarısızlık yüzünden koltuğunu kaybeden bu şahıs, görevi bırakınca ailesinin sahip olduğu güçle, kulübümüzün yürüyüşünü engellemek için çalışmaktadır.

Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır.

Ve bu tehdidin sahibi Ali Koç, Türk sporu için gerçek tehdit, Türkiye’deki kardeşlik ortamı için bekâ sorunudur.

Bu şahsın perde arkasından yapmaya çalıştıklarına karşı Okan Buruk’un sonuna kadar yanında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Sağlıklı bir insanın sosyal ortamda yapmaması gereken hareketleri sürekli tekrar eden bu patolojik vakanın hangi etki altında olduğu ve gerçekleştirmeye çabaladığı sinsi planları hemen araştırılmalıdır.

Bu şahsın en kısa sürede kontrol altına alınması için Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz.

Ve bugün kendisine net bir şekilde soruyoruz:

Ali Koç;

Sen Koç Holding’i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun?

Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun?

Sen kendini hakikaten ne zannediyorsun?'

Galatasaray Spor Kulübü

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın