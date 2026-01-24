Hull City'nin Zirve Yürüyüşü Devam Ediyor
Hull City, Championship'teki zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonki performansını tamamen unutturan Hull, bu sezon yeni bir yapılanmayla zirveye oynuyor.
Uzun bir süre Play Off hattı için mücadele eden Hull City, son üç haftada aldığı üç galibiyetle ligde dördüncü sıraya kadar yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hull City, Swansea'yi de yenerek zirveye yürüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın