onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Hull City'nin Zirve Yürüyüşü Devam Ediyor

Hull City'nin Zirve Yürüyüşü Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.01.2026 - 21:16

Hull City, Championship'teki zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonki performansını tamamen unutturan Hull, bu sezon yeni bir yapılanmayla zirveye oynuyor. 

Uzun bir süre Play Off hattı için mücadele eden Hull City, son üç haftada aldığı üç galibiyetle ligde dördüncü sıraya kadar yükseldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hull City, Swansea'yi de yenerek zirveye yürüyor.

Hull City, Swansea'yi de yenerek zirveye yürüyor.

İngiltere Championship’te Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Swansea City’yi konuk etti.

Ev sahibi Hull City, mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. Hull’ün gollerini 24. dakikada penaltıdan Oliver McBurnie ve 39. dakikada Regan Slater attı. Swansea’nin tek sayısı ise 59. dakikada Liam Cullen’den geldi.

Hull City’de Amir Hadziahmetovic ilk 11’de sahaya çıktı ve 72 dakika oyunda kaldı.

Ligde üst üste üç maçını kazanan Hull City, puanını 50’ye çıkararak haftayı dördüncü sırada tamamladı. Swansea City ise 36 puanda kaldı.

Championship’in bir sonraki haftasında Hull City, Blackburn Rovers’a konuk olacak; Swansea City ise Watford deplasmanına gidecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın