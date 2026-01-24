Hull City'nin Zirve Yürüyüşü Devam Ediyor

Hull City, Championship'teki zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonki performansını tamamen unutturan Hull, bu sezon yeni bir yapılanmayla zirveye oynuyor.

Uzun bir süre Play Off hattı için mücadele eden Hull City, son üç haftada aldığı üç galibiyetle ligde dördüncü sıraya kadar yükseldi.