Manchester City'nin Bodo Glimt Hezimeti Sonrası Futbolculardan Taraftara Bilet Tazminatı

Manchester City'nin Bodo Glimt Hezimeti Sonrası Futbolculardan Taraftara Bilet Tazminatı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.01.2026 - 23:24

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’e 3-1 mağlup olan Manchester City’de oyuncular, soğuk havada maçı izlemeye gelen taraftarların seyahat masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

Hezimete şahit olanlara tazminat.

İngiltere temsilcisi Manchester City’nin oyuncuları, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Bodo/Glimt deplasmanına giden taraftarların bilet masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

Futbolcular ortak açıklama yayınladı.

Manchester City oyuncuları Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland ve Rodri, İngiltere basınına yaptıkları ortak açıklamada taraftarlarına teşekkür etti.

“Taraftarlarımız bizim için her şey. Dünyanın dört bir yanından gelip bizi desteklemek için gösterdikleri fedakarlığı biliyoruz ve asla hafife almayacağız. Zorlu ve soğuk bir akşamda Bodo’ya seyahat eden taraftarların bilet masraflarını karşılamak yapabileceğimiz en az şey. Cumartesi Wolverhampton’a, gelecek çarşamba da Etihad’da Galatasaray’a karşı muhteşem taraftarımız önünde oynamaya hazırız” ifadelerini kullandılar.

