Manchester City'nin Bodo Glimt Hezimeti Sonrası Futbolculardan Taraftara Bilet Tazminatı

Manchester City oyuncuları Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland ve Rodri, İngiltere basınına yaptıkları ortak açıklamada taraftarlarına teşekkür etti.

“Taraftarlarımız bizim için her şey. Dünyanın dört bir yanından gelip bizi desteklemek için gösterdikleri fedakarlığı biliyoruz ve asla hafife almayacağız. Zorlu ve soğuk bir akşamda Bodo’ya seyahat eden taraftarların bilet masraflarını karşılamak yapabileceğimiz en az şey. Cumartesi Wolverhampton’a, gelecek çarşamba da Etihad’da Galatasaray’a karşı muhteşem taraftarımız önünde oynamaya hazırız” ifadelerini kullandılar.