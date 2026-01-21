onedio
Bitcoin Yılbaşından Bu Yana Kazandırdıklarını Tek Hamleyle Kaybettirdi

Hakan Karakoca
21.01.2026 - 21:21

Bitcoin’de Noel Baba rallisi sona erdi. Yıl başından bu yana kazançlarını geri veren en büyük kripto para, yatırımcıları son on yılda yalnızca üçüncü kez negatif getiriyle karşı karşıya bırakırken temkinli tutuyor.

Salı günü büyük para çıkışı oldu.

Hisse senetlerinde Noel Baba rallisi, tatil dönemi ve yeni yıl iyimserliğiyle fiyatların yükselmesini ifade ediyor. Bitcoin de geçen hafta yıl başından bu yana yüzde 12’ye kadar artış göstermişti.

Güvenin zayıflaması ve süren jeopolitik gerilimler, küresel piyasalarda yaşanan satış dalgasıyla birlikte borsa yatırım fonlarından çıkan parayla kendini gösteriyor. Bloomberg verilerine göre yatırımcılar, salı günü ABD’de işlem gören bazı Bitcoin ETF’lerinden yaklaşık 490 milyon dolar çekti.

Trump'ın Grönland tehdidi dengeleri bozdu.

FxPro’nun baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich, Bitcoin’in sermayenin riskli varlıklardan çıkışıyla değer kaybettiğini belirtti. Kuptsikevich, kasım ve aralık aylarında alım gören 80.000–84.000 dolar bandının orta vadede kritik bir destek noktası olarak test edilebileceğini ekledi.

Bitcoin, salı günü yüzde 2,4 düşerek 87.188 dolara geriledi. Token, 31 Aralık’ta 87.648 dolardan kapanarak 2025 yılı için yüzde 6,5’lik bir kaybı doğrulamış oldu.

Geleneksel finans piyasaları ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusunda güç kullanmayacağını açıklamasının ardından, nisan ayından bu yana görülen en sert satışların ardından yeniden istikrar kazandı. Trump’ın Batı yarımküredeki ABD hakimiyetini vurgulayıp Grönland’ı devralma tehdidi, Avrupa-ABD ittifakını sarsmış ve piyasalar hafta sonunda sert düşüş yaşamıştı.

