Bitcoin Yılbaşından Bu Yana Kazandırdıklarını Tek Hamleyle Kaybettirdi

Hisse senetlerinde Noel Baba rallisi, tatil dönemi ve yeni yıl iyimserliğiyle fiyatların yükselmesini ifade ediyor. Bitcoin de geçen hafta yıl başından bu yana yüzde 12’ye kadar artış göstermişti.

Güvenin zayıflaması ve süren jeopolitik gerilimler, küresel piyasalarda yaşanan satış dalgasıyla birlikte borsa yatırım fonlarından çıkan parayla kendini gösteriyor. Bloomberg verilerine göre yatırımcılar, salı günü ABD’de işlem gören bazı Bitcoin ETF’lerinden yaklaşık 490 milyon dolar çekti.