Bitcoin Yılbaşından Bu Yana Kazandırdıklarını Tek Hamleyle Kaybettirdi
Bitcoin’de Noel Baba rallisi sona erdi. Yıl başından bu yana kazançlarını geri veren en büyük kripto para, yatırımcıları son on yılda yalnızca üçüncü kez negatif getiriyle karşı karşıya bırakırken temkinli tutuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Salı günü büyük para çıkışı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump'ın Grönland tehdidi dengeleri bozdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Sizin rallinize sokuyummm bi bitmediniz ulennn😄