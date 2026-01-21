Takside Kredi Kartı Kullananları Sevindirecek Düzenleme Geliyor

Artık kredi kartı ile yapılan taksi ödemelerinde “komisyon farkı” ortadan kalkıyor. Taksimetrede görünen tutar, doğrudan pos cihazına yansıyacak.

Daha önce kredi veya banka kartıyla ödemelerde taksimetre ücretine eklenen komisyon ve işlem masrafları hem yolcu hem de şoför için sorun yaratıyordu. Yeni uygulama ile bu ek ücret tamamen kaldırılmış olacak.