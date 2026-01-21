Takside Kredi Kartı Kullananları Sevindirecek Düzenleme Geliyor
Artık kredi kartı ile yapılan taksi ödemelerinde “komisyon farkı” ortadan kalkıyor. Taksimetrede görünen tutar, doğrudan pos cihazına yansıyacak.
Daha önce kredi veya banka kartıyla ödemelerde taksimetre ücretine eklenen komisyon ve işlem masrafları hem yolcu hem de şoför için sorun yaratıyordu. Yeni uygulama ile bu ek ücret tamamen kaldırılmış olacak.
Komisyon ücreti tarihe karışıyor.
Sektörden gelen talepler doğrultusunda düzenleme yapıldı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tekellerin sigarada komisyon almaları yasak kabul etmeyince yok satmıyorum diyor kredi kartı yok bizde pos bozuk abicim ya falan bir yolunu bulurlar…
Sigaranın kârı %3, bankanın komisyonu %3. Büfecide: Biz bu boku neden yedik demiş 😀