Ekonomi
Takside Kredi Kartı Kullananları Sevindirecek Düzenleme Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.01.2026 - 20:49

Artık kredi kartı ile yapılan taksi ödemelerinde “komisyon farkı” ortadan kalkıyor. Taksimetrede görünen tutar, doğrudan pos cihazına yansıyacak.

Daha önce kredi veya banka kartıyla ödemelerde taksimetre ücretine eklenen komisyon ve işlem masrafları hem yolcu hem de şoför için sorun yaratıyordu. Yeni uygulama ile bu ek ücret tamamen kaldırılmış olacak.

Komisyon ücreti tarihe karışıyor.

Taksilerde kredi kartı ödemelerini sağlayan pos uygulamaları, yolculuk ücretine göre değişen komisyon ve işlem bedelleri alıyordu. Bu ücretler, uygulamalar aracılığıyla otomatik olarak yolculara yansıtılıyordu.

Hukukçular, yolculara yansıtılan bu ücretin, “kartlı ödemelerde müşteriye herhangi bir hizmet bedeli yansıtılamaz” hükmüne aykırı olduğunu vurguluyor. Yeni düzenlemeyle birlikte taksimetrelerle entegre çalışan taksi mali cihazları araçlarda kullanılacak.

Sektörden gelen talepler doğrultusunda düzenleme yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), konuya ilişkin tebliğ taslağını sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda revize etti.

Yeni düzenlemeye göre taksimetre açıldığında, taksi mali cihazında da işlem otomatik olarak başlayacak. Taksimetrede ücret hesaplandıkça cihazda işlem tamamlanacak ve fiş düzenlenmeden taksimetrenin yeniden kullanılması mümkün olmayacak.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
ömer

Tekellerin sigarada komisyon almaları yasak kabul etmeyince yok satmıyorum diyor kredi kartı yok bizde pos bozuk abicim ya falan bir yolunu bulurlar…

Admin

Sigaranın kârı %3, bankanın komisyonu %3. Büfecide: Biz bu boku neden yedik demiş 😀