Leonardo DiCaprio'nun Oynadığı "Sıkıysa Yakala" Filmi Gerçek Oldu: 4 Yıl Sahte Pilotluk Yaptı
Kanadalı eski kabin görevlisi 33 yaşındaki Dallas Pokornik’in, Toronto merkezli bir havayolunda çalıştığı yıllarda sahte kimliklerle pilot ve kabin ekiplerine tanınan bilet haklarını kullandığı ortaya çıktı. ABD makamları, Pokornik’in bu yolla yüzlerce kez ücretsiz uçuş yaptığı bilgisini paylaştı.
Bir pilot gibi uçaklarda yolculuk yaptı.
İddianamedeki detaylar Sıkıysa Yakala filmini hatırlattı.
