onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Leonardo DiCaprio'nun Oynadığı "Sıkıysa Yakala" Filmi Gerçek Oldu: 4 Yıl Sahte Pilotluk Yaptı

Leonardo DiCaprio'nun Oynadığı "Sıkıysa Yakala" Filmi Gerçek Oldu: 4 Yıl Sahte Pilotluk Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.01.2026 - 18:54

Kanadalı eski kabin görevlisi 33 yaşındaki Dallas Pokornik’in, Toronto merkezli bir havayolunda çalıştığı yıllarda sahte kimliklerle pilot ve kabin ekiplerine tanınan bilet haklarını kullandığı ortaya çıktı. ABD makamları, Pokornik’in bu yolla yüzlerce kez ücretsiz uçuş yaptığı bilgisini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir pilot gibi uçaklarda yolculuk yaptı.

Bir pilot gibi uçaklarda yolculuk yaptı.

ABC’nin aktardığına göre Dallas Pokornik, ekim ayında Hawaii’deki federal mahkemede elektronik dolandırıcılıkla suçlandı ve Panama’da yakalandı. ABD’ye iadesinin ardından salı günü hâkim karşısına çıkan Pokornik, suçlamaları reddetti. Mahkeme, sanığın tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Dosyaya giren belgelere göre Pokornik, görevde olmayan pilotlara ayrılan “jump seat” koltuğu için dahi başvuruda bulundu. Ancak kayıtlar, bu koltukta fiilen uçup uçmadığına dair net bir bilgi içermiyor.

İddianamedeki detaylar Sıkıysa Yakala filmini hatırlattı.

İddianamedeki detaylar Sıkıysa Yakala filmini hatırlattı.

İddianamede havayolu şirketlerinin isimleri açıkça yer almasa da, merkezleri Honolulu, Chicago ve Fort Worth (Texas) olan üç ABD havayolunun dosyada vurgulandığı belirtildi. Air Canada dahil olmak üzere adı geçen şirketlerin hiçbiri konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

ABD savcıları, Pokornik’in söz konusu yöntemi yaklaşık dört yıl boyunca sürdürdüğünü ortaya koydu. Sanığın avukatı ise basına yorum yapmaktan kaçındı.

Yaşananlar, Leonardo DiCaprio’nun başrolünde yer aldığı ve Frank Abagnale’in sahte pilot kimliğiyle havayollarını dolandırmasını konu alan “Catch Me If You Can” (Sıkıysa Yakala) filmini akıllara getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın