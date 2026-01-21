Leonardo DiCaprio'nun Oynadığı "Sıkıysa Yakala" Filmi Gerçek Oldu: 4 Yıl Sahte Pilotluk Yaptı

ABC’nin aktardığına göre Dallas Pokornik, ekim ayında Hawaii’deki federal mahkemede elektronik dolandırıcılıkla suçlandı ve Panama’da yakalandı. ABD’ye iadesinin ardından salı günü hâkim karşısına çıkan Pokornik, suçlamaları reddetti. Mahkeme, sanığın tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Dosyaya giren belgelere göre Pokornik, görevde olmayan pilotlara ayrılan “jump seat” koltuğu için dahi başvuruda bulundu. Ancak kayıtlar, bu koltukta fiilen uçup uçmadığına dair net bir bilgi içermiyor.