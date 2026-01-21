İspanya Basını Galatasaray Maçını Atletico Madrid İçin Final Olarak Niteledi
İspanya spor basınının amiral gemileri AS ile Marca, Galatasaray–Atletico Madrid randevusunu manşetlerine taşıdı. Her iki gazete de Atletico’nun İstanbul’a yönelik beklentilerini, Simeone’nin sahaya yansıtmayı planladığı stratejiyi, gruptaki dengeleri belirleyecek olası senaryoları ve son idmandan öne çıkan notları ayrıntılarıyla ele aldı.
Galatasaray'ın bu akşam karşılaşacağı Atletico Madrid'i İspanyol basını masaya yatırdı.
AS gazetesi analizinde İstanbul kedilerini unutmadı.
Marca, İstanbul'da oynanancak maçı Atletico için "asıl final" olarak değerlendirdi.
