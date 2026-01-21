Almanya Trump'ın Grönland Tehditleri Nedeniyle Dünya Kupası'ndan Çekilebilir

Alman milli futbol takımının son çare olarak ABD'nin de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'ndan çekilmesini önerdi. BILD'in yaptığı ankete göre, Alman halkının %47'si Trump'ın Grönland'ı ilhak etmesi halinde boykotu destekliyor. Ayrıca İngiltere'de de bazı siyasetçiler de kendi milli takımları için boykot kararının gündeme gelebileceğini belirtiyor.