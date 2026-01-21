onedio
Almanya Trump'ın Grönland Tehditleri Nedeniyle Dünya Kupası'ndan Çekilebilir

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.01.2026 - 16:40

Almanya'nın tanınan siyasetçilerinden Hristiyan Demokrat Jürgen Hardt, Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme planlarına karşı futbol milli takımının Dünya Kupası'ndan çekilmesini önerdi. BILD gazetesinin röportajı da, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan çekilmenin 'son çare' olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Yaz aylarında gerçekleşecek turnuvanın Kanada ve Meksika'yla birlikte bir diğer ev sahibi de ABD.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir gündeminde Danimarka'ya bağlı Grönland yer alıyor.

Stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle ABD Başkanı'nın hedefi haline  gelen ada ülkesi hakkında basına her gün yeni bir demeç düşüyor. Bu tehditvari tavırlardan rahatsız olan Avrupa ülkeleri de tepkilerini dile getiriyor.

Trump'ın Grönland planları karşısında bir öneri de Alman politikacı Hardt'tan geldi.

Alman milli futbol takımının son çare olarak ABD'nin de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'ndan çekilmesini önerdi. BILD'in yaptığı ankete göre, Alman halkının %47'si Trump'ın Grönland'ı ilhak etmesi halinde boykotu destekliyor. Ayrıca İngiltere'de de bazı siyasetçiler de kendi milli takımları için boykot kararının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

