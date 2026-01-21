Almanya Trump'ın Grönland Tehditleri Nedeniyle Dünya Kupası'ndan Çekilebilir
Almanya'nın tanınan siyasetçilerinden Hristiyan Demokrat Jürgen Hardt, Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme planlarına karşı futbol milli takımının Dünya Kupası'ndan çekilmesini önerdi. BILD gazetesinin röportajı da, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan çekilmenin 'son çare' olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Yaz aylarında gerçekleşecek turnuvanın Kanada ve Meksika'yla birlikte bir diğer ev sahibi de ABD.
ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir gündeminde Danimarka'ya bağlı Grönland yer alıyor.
Trump'ın Grönland planları karşısında bir öneri de Alman politikacı Hardt'tan geldi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
