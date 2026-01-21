Fenomen Tahminci Magic Osman'dan Galatasaray Atletico Madrid Kehaneti
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde play-off yolculuğunu etkileyecek kritik maçta evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Sarı kırmızılıların üst tur şansını arttırması için puan veya puanlar alması gerekecek. Pek çok otorite Galatasaray'ın mevcut formunu göstererek zorlanacağını düşünse de daha önce yaptığı tahminlerle öne çıkan fenomen isimden yeni bir tahmin geldi.
Magic Osman'a göre Galatasaray Atletico Madrid'le berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdıracak.
Liverpool galibiyeti ve Frankfurt mağlubiyetini nokta atışı bilen içerik üreticisi Monaco maçında yanılmıştı.
