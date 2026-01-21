onedio
Fenomen Tahminci Magic Osman'dan Galatasaray Atletico Madrid Kehaneti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.01.2026 - 13:31

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde play-off yolculuğunu etkileyecek kritik maçta evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Sarı kırmızılıların üst tur şansını arttırması için puan veya puanlar alması gerekecek. Pek çok otorite Galatasaray'ın mevcut formunu göstererek zorlanacağını düşünse de daha önce yaptığı tahminlerle öne çıkan fenomen isimden yeni bir tahmin geldi.

Magic Osman'a göre Galatasaray Atletico Madrid'le berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdıracak.

Liverpool galibiyeti ve Frankfurt mağlubiyetini nokta atışı bilen içerik üreticisi Monaco maçında yanılmıştı.

Galatasaray'ın Monaco'yu 4-0 yeneceğini öngören isim sarı kırmızılıların maçtan 1-0 mağlup ayrılmasıyla eski günlerinde değil eleştirilerinin odağı haline gelmişti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
