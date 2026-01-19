onedio
Afrika Uluslar Kupası Finalindeki Havlu Savaşları Dünya Çapında Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.01.2026 - 14:06

Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan havlu detayı kaos dolu finale damga vurdu. Fas ve Senegal arasında oynanan ve Senegal'in uzatmalarda kupaya ulaştığı final maçındaki bir detay pek çok sporsever tarafından skandal olarak değerlendirilirken ev sahibi Fas eleştirilerden nasibini aldı. Senegal kalecisi Mendy'nin eldivenini kurulamak için kullandığı havlu Faslı futbolcu ve top toplayıcıların hedefi haline gelirken havluyu Senegal'in yedek kalecisi korumaya çalıştı.

Afrika Uluslar Kupası için Avrupalı futbolsever ve futbol yöneticilerin hoşlandığı bir organizasyon diyemeyiz.

Sezon ortasında olması, uzun süre alan formatı ve futbolcuların bu süreçte kullanılamaması nedeniyle kıta Avrupasında eleştirilerin odağı haline gelen bu organizasyonun yeri Afrikalılar için çok ama çok farklı. 

2026 Afrika Uluslar Kupası finalinde de ilginç olaylar yaşandı. Ev sahibi Fas'ın rakibi Maneli Senegal oldu. Son dakikalarda Senegal'in sahadan çekildiği, sonrasında geri döndüğü, hakem kararlarının damga vurduğu ve sahaya geri dönen Senegal'in kupaya uzandığı organizasyonun finalinde bir de havlu savaşları yaşandı.

Faslı top toplayıcılar ve futbolcular Senegal kalecisi Edouard Mendy'nin eldivenlerini kurulamak için kullandığı havluyu vermemek için büyük çaba gösterdi.

Ancak şikayetler final maçıyla sınırlı değildi.

Ev sahibi Fas'ın Nijerya'yı penaltılarda geçtiği maçta da Nijerya kalecisine benzer zorluklar yaşatıldı. Sporseverler Fas'ın ev sahipliğini eleştirirken bu sportmenlik dışı hareket nedeniyle Fas'ın ceza almasını ve bir daha organizasyonlara ev sahipliği yapmamasını istiyor.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
