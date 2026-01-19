Afrika Uluslar Kupası Finalindeki Havlu Savaşları Dünya Çapında Gündem Oldu

Sezon ortasında olması, uzun süre alan formatı ve futbolcuların bu süreçte kullanılamaması nedeniyle kıta Avrupasında eleştirilerin odağı haline gelen bu organizasyonun yeri Afrikalılar için çok ama çok farklı.

2026 Afrika Uluslar Kupası finalinde de ilginç olaylar yaşandı. Ev sahibi Fas'ın rakibi Maneli Senegal oldu. Son dakikalarda Senegal'in sahadan çekildiği, sonrasında geri döndüğü, hakem kararlarının damga vurduğu ve sahaya geri dönen Senegal'in kupaya uzandığı organizasyonun finalinde bir de havlu savaşları yaşandı.