Afrika Uluslar Kupası Finalindeki Havlu Savaşları Dünya Çapında Gündem Oldu
Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan havlu detayı kaos dolu finale damga vurdu. Fas ve Senegal arasında oynanan ve Senegal'in uzatmalarda kupaya ulaştığı final maçındaki bir detay pek çok sporsever tarafından skandal olarak değerlendirilirken ev sahibi Fas eleştirilerden nasibini aldı. Senegal kalecisi Mendy'nin eldivenini kurulamak için kullandığı havlu Faslı futbolcu ve top toplayıcıların hedefi haline gelirken havluyu Senegal'in yedek kalecisi korumaya çalıştı.
Afrika Uluslar Kupası için Avrupalı futbolsever ve futbol yöneticilerin hoşlandığı bir organizasyon diyemeyiz.
Faslı top toplayıcılar ve futbolcular Senegal kalecisi Edouard Mendy'nin eldivenlerini kurulamak için kullandığı havluyu vermemek için büyük çaba gösterdi.
Ancak şikayetler final maçıyla sınırlı değildi.
