Robin van Persie Oğlunu Oyuna Aldı, Oğlunun İki Golü Puana Yetmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.01.2026 - 00:05

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, 3-1 geride oldukları Sparta Rotterdam maçında oğlu Shaqueel’e forma verdi. 19 yaşındaki oyuncu iki dakikada iki gol atarak skoru 3-3’e taşıdı ancak Feyenoord, uzatma anlarında yediği golle sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Maç gol düellosu şeklinde geçti.

Hollanda Eredivisie’nin 19. haftasında Feyenoord, sahasında Sparta Rotterdam’ı ağırladı. Yedi gole sahne olan mücadelede kazanan taraf 4-3’lük skorla konuk ekip oldu.

Sparta Rotterdam’ın gollerini 40 ve 90+3. dakikalarda Joshua Kitolano, 55. dakikada Van Bergen ve 71. dakikada Shunsuke Mito kaydetti. Feyenoord ise 64. dakikada In-beom Hwang, 87 ve 88. dakikalarda Shaqueel van Persie’nin golleriyle skora denge getirse de mağlubiyetten kurtulamadı.

Daha önce oğlunu oyuna aldığı için eleştirilmişti, bugün oğlundan iki gol katkısı aldı.

Karşılaşmaya Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie ile oğlu Shaqueel damga vurdu. Van Persie, 63. dakikada 19 yaşındaki oğlunu oyuna alarak dikkat çekici bir hamle yaptı.

3-1 geride olan Feyenoord’da Shaqueel van Persie, 87 ve 88. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-3’e getirdi. Genç futbolcu, kısa sürede kaydettiği golleri hem tribünlerle hem de babası Robin van Persie ile büyük bir coşkuyla kutladı. Ancak Feyenoord, yakaladığı geri dönüşü son anlarda koruyamadı ve 90+3’te yediği golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla 36 puanda kalan Feyenoord’un galibiyet özlemi 4 maça yükselirken, Sparta Rotterdam puanını 29’a çıkardı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
