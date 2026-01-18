Robin van Persie Oğlunu Oyuna Aldı, Oğlunun İki Golü Puana Yetmedi
Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, 3-1 geride oldukları Sparta Rotterdam maçında oğlu Shaqueel’e forma verdi. 19 yaşındaki oyuncu iki dakikada iki gol atarak skoru 3-3’e taşıdı ancak Feyenoord, uzatma anlarında yediği golle sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.
Maç gol düellosu şeklinde geçti.
Daha önce oğlunu oyuna aldığı için eleştirilmişti, bugün oğlundan iki gol katkısı aldı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
