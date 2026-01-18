Robin van Persie Oğlunu Oyuna Aldı, Oğlunun İki Golü Puana Yetmedi

Karşılaşmaya Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie ile oğlu Shaqueel damga vurdu. Van Persie, 63. dakikada 19 yaşındaki oğlunu oyuna alarak dikkat çekici bir hamle yaptı.

3-1 geride olan Feyenoord’da Shaqueel van Persie, 87 ve 88. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-3’e getirdi. Genç futbolcu, kısa sürede kaydettiği golleri hem tribünlerle hem de babası Robin van Persie ile büyük bir coşkuyla kutladı. Ancak Feyenoord, yakaladığı geri dönüşü son anlarda koruyamadı ve 90+3’te yediği golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla 36 puanda kalan Feyenoord’un galibiyet özlemi 4 maça yükselirken, Sparta Rotterdam puanını 29’a çıkardı.