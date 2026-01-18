onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Zeynep Sönmez'i Destekleyen Türk Taraftarlar Tenis Dünyasını Üçlüyle Tanıştırdı

Zeynep Sönmez'i Destekleyen Türk Taraftarlar Tenis Dünyasını Üçlüyle Tanıştırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.01.2026 - 18:01

Türk tenisinin son yıllardaki en parlak isimlerinden Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta güçlü rakibi Ekaterina Alexandrova’yı mağlup ederek ikinci tura adını yazdırdı. Ana tabloda maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçen Sönmez, ikinci turda Anna Bondar ile Elizabeth Mandlik arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Zeynep Sönmez'e Türk taraftarlar da büyük destek verdi. Oyun içinde Türk taraftarların üçlü çekerek yaptığı destek ise tenis kortlarında pek görülmedik olaylardan biri olarak dikkat çekti. 

Kaynak - Ali Yağız Baltacı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk taraftarların üçlüsü sosyal medyada da paylaşıldı.

Zeynep rövanşı aldı.

Zeynep rövanşı aldı.

Geçen yıl Wimbledon’ın 3. turunda Rus Ekaterina Alexandrova’ya kaybeden Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta rövanşı aldı.

Dünya sıralamasında 112’nci sırada yer alan 23 yaşındaki milli tenisçi, Melbourne’deki ilk tur maçında 11 numaralı seribaşı Alexandrova ile karşılaştı. İlk sette 5-2 geriye düşmesine ve iki set puanı çevirmesine rağmen seti 7-5 kazanan Zeynep, ikinci seti 6-4 kaybetti.

Final setinde 3-0 geriden gelen Zeynep, 5-4 öne geçtikten sonra dördüncü maç puanında seti 6-4, toplamda 2 saat 37 dakika süren mücadeleyi ise 2-1 kazandı.

Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, ikinci turda Anna Bondar–Elizabeth Mandlik eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın