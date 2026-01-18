Zeynep Sönmez'i Destekleyen Türk Taraftarlar Tenis Dünyasını Üçlüyle Tanıştırdı

Türk tenisinin son yıllardaki en parlak isimlerinden Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta güçlü rakibi Ekaterina Alexandrova’yı mağlup ederek ikinci tura adını yazdırdı. Ana tabloda maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçen Sönmez, ikinci turda Anna Bondar ile Elizabeth Mandlik arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Zeynep Sönmez'e Türk taraftarlar da büyük destek verdi. Oyun içinde Türk taraftarların üçlü çekerek yaptığı destek ise tenis kortlarında pek görülmedik olaylardan biri olarak dikkat çekti.

Kaynak - Ali Yağız Baltacı