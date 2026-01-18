Zeynep Sönmez'i Destekleyen Türk Taraftarlar Tenis Dünyasını Üçlüyle Tanıştırdı
Türk tenisinin son yıllardaki en parlak isimlerinden Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta güçlü rakibi Ekaterina Alexandrova’yı mağlup ederek ikinci tura adını yazdırdı. Ana tabloda maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçen Sönmez, ikinci turda Anna Bondar ile Elizabeth Mandlik arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
Zeynep Sönmez'e Türk taraftarlar da büyük destek verdi. Oyun içinde Türk taraftarların üçlü çekerek yaptığı destek ise tenis kortlarında pek görülmedik olaylardan biri olarak dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk taraftarların üçlüsü sosyal medyada da paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeynep rövanşı aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın