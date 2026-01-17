Hull City Maç Eksiğine Rağmen Play Off Hattında Avantaj Yakaladı

Hull City, Championship’in 27. haftasında konuk olduğu Southampton’ı 2-1 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. Turuncu-siyahlılara üç puanı getiren goller Joseph ve Hughes’tan geldi.

Geçen sezon Premier Lig’de yer alan ve ligin en yüksek kadro değerlerinden birine sahip Southampton’ı deplasmanda deviren Hull City, son 7 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bir maçı eksik olmasına rağmen 44 puana ulaşan İngiliz ekibi, bu sonuçla 5. sıraya yükseldi.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, bu kritik zaferle play-off yarışındaki iddiasını daha da güçlendirdi.