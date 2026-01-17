Hull City Maç Eksiğine Rağmen Play Off Hattında Avantaj Yakaladı
Championship ekiplerinden Hull City, Play Off yolunda önemli bir galibiyet alarak üst lig yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull, deplasmanda Southampton'ı 2-1 yendi ve maç eksiğiyle 5.sıraya yükselmeyi başardı.
Ligde 5.sıraya tırmandı.
Hull City, Jakirovic'in gelişiyle birlikte oynadığı futbolla dikkat çekiyor.
