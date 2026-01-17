onedio
Hull City Maç Eksiğine Rağmen Play Off Hattında Avantaj Yakaladı

Hull City Maç Eksiğine Rağmen Play Off Hattında Avantaj Yakaladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.01.2026 - 21:04

Championship ekiplerinden Hull City, Play Off yolunda önemli bir galibiyet alarak üst lig yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull, deplasmanda Southampton'ı 2-1 yendi ve maç eksiğiyle 5.sıraya yükselmeyi başardı.

Ligde 5.sıraya tırmandı.

Ligde 5.sıraya tırmandı.

Hull City, Championship’in 27. haftasında konuk olduğu Southampton’ı 2-1 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. Turuncu-siyahlılara üç puanı getiren goller Joseph ve Hughes’tan geldi.

Geçen sezon Premier Lig’de yer alan ve ligin en yüksek kadro değerlerinden birine sahip Southampton’ı deplasmanda deviren Hull City, son 7 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bir maçı eksik olmasına rağmen 44 puana ulaşan İngiliz ekibi, bu sonuçla 5. sıraya yükseldi.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, bu kritik zaferle play-off yarışındaki iddiasını daha da güçlendirdi.

Hull City, Jakirovic'in gelişiyle birlikte oynadığı futbolla dikkat çekiyor.

Hull City, Jakirovic'in gelişiyle birlikte oynadığı futbolla dikkat çekiyor.

Bu sezon Oli McBurnie ve Joe Gelhardt gibi isimlerden onar gol katkısı alan Hull City, Ryan Giles'in de asist katkısı vermesiyle kritik maçlardan kritik galibiyetlerle döndü. Özellikel McBurnie'nin 15 gole direkt katkı vermesi hücum güçlerini hayli artırıyor. 

Premier Lig'e ilk iki takımın çıktığı Championship'te Hull, direkt çıkmak için de farkı beş puana kadar düşürdü. Eksik olan maçı kazanması halinde bu fark 2'ye düşecek.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
