Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan Eski Futbolcu Ümit Karan Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün spor ve sanat dünyasından isimleri kapsayan soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Daha önce ifadesi alınan Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski futbolcusu Ümit Karan, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Ümit Karan’la birlikte tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler şunlar oldu: Timuçin Ünal, Ahmet Şaşmaz, Deniz Berk Cengiz, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Gökmen Gürdeğir, Melis Sabah, Nazlıcan Taşkın, Nuray İstek, Emircan Şahin, Murat Dönmez, Orhan Aydın ve Hakan Tunçbilek.

Öte yandan Fatih Gürdeğir, Ali Gürbüz, Emir Sağıroğlu, Ulaş Yağmur, Bade Nogay ve Çağla Boz adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilirken; Mert Ayaydın, Burak Doğan ve Merve Duran hakkında ev hapsi talep edildi.

Mahkeme kararıyla Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.