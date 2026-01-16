onedio
Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan Eski Futbolcu Ümit Karan Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.01.2026 - 21:32

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, spor ve sanat camiasından tanınmış isimleri kapsayan bir operasyon başlatmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce ifadesi alınan eski futbolcusu Ümit Karan da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Ümit Karan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Ümit Karan, havalimanında gözaltına alınmıştı bugün beraberindeki 12 kişiyle tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün spor ve sanat dünyasından isimleri kapsayan soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Daha önce ifadesi alınan Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski futbolcusu Ümit Karan, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Ümit Karan’la birlikte tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler şunlar oldu: Timuçin Ünal, Ahmet Şaşmaz, Deniz Berk Cengiz, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Gökmen Gürdeğir, Melis Sabah, Nazlıcan Taşkın, Nuray İstek, Emircan Şahin, Murat Dönmez, Orhan Aydın ve Hakan Tunçbilek.

Öte yandan Fatih Gürdeğir, Ali Gürbüz, Emir Sağıroğlu, Ulaş Yağmur, Bade Nogay ve Çağla Boz adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilirken; Mert Ayaydın, Burak Doğan ve Merve Duran hakkında ev hapsi talep edildi.

 Mahkeme kararıyla Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
