Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan Eski Futbolcu Ümit Karan Tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, spor ve sanat camiasından tanınmış isimleri kapsayan bir operasyon başlatmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce ifadesi alınan eski futbolcusu Ümit Karan da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Ümit Karan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Ümit Karan, havalimanında gözaltına alınmıştı bugün beraberindeki 12 kişiyle tutuklandı.
