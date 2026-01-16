onedio
Süper Lig Ekiplerinden Eyüpspor'a Kayyum Atandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.01.2026 - 20:38

Murat Özkaya’nın sahibi ve ortağı olduğu Eyüpspor dâhil 9 şirkete kayyum atandı:

 Eyüpspor

 Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ

 Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ

 Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD

 BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD

 Easy Drive Filo AŞ

 Metal Oto Ticaret AŞ

 Metal Mimarlık AŞ

 Metal Havacılık AŞ

GELİŞMELER BİRAZDAN

