Süper Lig Ekiplerinden Eyüpspor'a Kayyum Atandı
Murat Özkaya’nın sahibi ve ortağı olduğu Eyüpspor dâhil 9 şirkete kayyum atandı:
Eyüpspor
Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ
Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ
Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD
BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD
Easy Drive Filo AŞ
Metal Oto Ticaret AŞ
Metal Mimarlık AŞ
Metal Havacılık AŞ
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
