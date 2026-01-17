Lucas Torreira'nın Menajerinden Yıldız Futbolcunun Geleceği Hakkında Flaş Açıklamalar

Lucas Torreira, 1 Ocak’ta Uruguay’da FIX TV’ye yaptığı açıklamalarda Boca Juniors hayalini de açıkça ortaya koymuştu. Arjantin devine duyduğu isteği gizlemeyen deneyimli futbolcu, “Bir futbolcu olarak sahip olduğum en büyük arzu Boca’nın formasını giymek. O anı düşünmediğim tek bir gün bile yok. Gerçek bu. Boca’da oynamak için can atıyorum ama sadece benim isteğimle olmuyor, onların da beni istemesi gerekiyor. Bunun için kendimi hazırlıyorum” sözleriyle bu hedefini net şekilde ifade etmişti.