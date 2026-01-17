onedio
Lucas Torreira'nın Menajerinden Yıldız Futbolcunun Geleceği Hakkında Flaş Açıklamalar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.01.2026 - 19:41

Galatasaray’da Lucas Torreira’nın geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Menajeri Pablo Bentancur, Brezilya’dan bir kulübün aynı maaş şartlarıyla oyuncu için resmi temaslarda bulunduğunu, Torreira’nın ise ailesine yakın olma isteğini dile getirdiğini açıkladı.

Brezilya'dan iyi teklif aldığı iddia edildi.

Galatasaray’da Lucas Torreira’nın geleceğine dair iddialar güç kazandı. Menajeri Pablo Bentancur, Brezilya’dan bir kulübün Uruguaylı orta saha için devrede olduğunu ve sürecin ciddi ilerlediğini söyledi. Bentancur, söz konusu kulübün Torreira’ya Galatasaray’daki maaşıyla aynı şartları sunmaya hazır olduğunu, taraflar arasında resmi temasların sürdüğünü ve bu kapsamda İstanbul’da da görüşmeler yaptığını ifade etti.

"Motivasyonunu kaybetmiş durumda"

Bentancur’un değerlendirmelerinde öne çıkan nokta, Torreira’nın mental durumu oldu. Oyuncusunun uzun süredir ülkesinden uzak kariyer sürdürdüğünü vurgulayan menajer, “Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, 29 yaşındaki orta sahanın sözleşme süresini beklemeden Galatasaray’dan ayrılabileceği ihtimalini daha da güçlendirdi.

"En büyük arzum Boca" demişti.

Lucas Torreira, 1 Ocak’ta Uruguay’da FIX TV’ye yaptığı açıklamalarda Boca Juniors hayalini de açıkça ortaya koymuştu. Arjantin devine duyduğu isteği gizlemeyen deneyimli futbolcu, “Bir futbolcu olarak sahip olduğum en büyük arzu Boca’nın formasını giymek. O anı düşünmediğim tek bir gün bile yok. Gerçek bu. Boca’da oynamak için can atıyorum ama sadece benim isteğimle olmuyor, onların da beni istemesi gerekiyor. Bunun için kendimi hazırlıyorum” sözleriyle bu hedefini net şekilde ifade etmişti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
