Romanya Milli Savunma Bakanlığı ile Mahkemelik Olan Otokar 2 Milyar TL Ödeyecek

Romanya Milli Savunma Bakanlığı ile Mahkemelik Olan Otokar 2 Milyar TL Ödeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
17.01.2026 - 17:25

Otokar, Romanya Savunma Bakanlığına bağlı Romtehnica ile yürütülen 4x4 zırhlı araç projesinde, yerel üretim süreci ve teslimatlarda yaşanan gecikmeler nedeniyle yaklaşık 2 milyar lira tutarında tazminat ödemeyi kabul etti.

Kaynak - Dünya Gazetesi

Şirket tazminat yükümlülüğünü kabul etti.

Şirket tazminat yükümlülüğünü kabul etti.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, Romanya Milli Savunma Bakanlığına bağlı Romtehnica ile yürütülen sözleşme kapsamında, yerel üretim hazırlıklarının planlanan takvime uygun ilerlememesi ve ilk teslimatın gecikmesi gerekçesiyle yaklaşık 2 milyar lira tutarında tazminat ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.

Şirket cezayla ilgili KAP'a açıklama yaptı.

Şirket cezayla ilgili KAP'a açıklama yaptı.

Otokar, Romanya sözleşmesine ilişkin tazminat süreciyle ilgili KAP’a açıklama yaptı.

Açıklamada, Romanya Milli Savunma Bakanlığına bağlı Romtehnica ile 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç alımı kapsamında anlaşma sağlandığı hatırlatıldı. Toplam 1.059 aracın 278’inin Türkiye’de, kalanının Romanya’da üretilmesinin ve teslimatların 2025’in son çeyreğinden itibaren 5 yılda tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Romtehnica’nın, yerel üretim hazırlıklarındaki gecikme gerekçesiyle Otokar’dan 191,8 milyon Rumen leyi (yaklaşık 1,88 milyar TL) tazminat talep ettiği, bu talebe karşı dava açıldığı ve görüşmeler sürerken tutarın vadesinde ödeneceği bildirildi.

Otokar'dan ek tazminat talebinde de bulundular.

Otokar'dan ek tazminat talebinde de bulundular.

Ayrıca, Otokar tesislerinde üretilen ve satışı tamamlanan 194 aracın ilk parti teslimatındaki gecikme nedeniyle Romtehnica’nın 7,29 milyon Rumen leyi (yaklaşık 72 milyon TL) ek tazminat talep ettiği belirtildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
okisi

50 milyon dolar amk adamların öğlen yemeği parası al

Kedi Oyuncağı

😝😅😂😆😃😀😄🤣😁😛😜😝

Kedi Oyuncağı

oh olsun burjuva koça