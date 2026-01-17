Romanya Milli Savunma Bakanlığı ile Mahkemelik Olan Otokar 2 Milyar TL Ödeyecek

Otokar, Romanya sözleşmesine ilişkin tazminat süreciyle ilgili KAP’a açıklama yaptı.

Açıklamada, Romanya Milli Savunma Bakanlığına bağlı Romtehnica ile 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç alımı kapsamında anlaşma sağlandığı hatırlatıldı. Toplam 1.059 aracın 278’inin Türkiye’de, kalanının Romanya’da üretilmesinin ve teslimatların 2025’in son çeyreğinden itibaren 5 yılda tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Romtehnica’nın, yerel üretim hazırlıklarındaki gecikme gerekçesiyle Otokar’dan 191,8 milyon Rumen leyi (yaklaşık 1,88 milyar TL) tazminat talep ettiği, bu talebe karşı dava açıldığı ve görüşmeler sürerken tutarın vadesinde ödeneceği bildirildi.