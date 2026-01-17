Romanya Milli Savunma Bakanlığı ile Mahkemelik Olan Otokar 2 Milyar TL Ödeyecek
Otokar, Romanya Savunma Bakanlığına bağlı Romtehnica ile yürütülen 4x4 zırhlı araç projesinde, yerel üretim süreci ve teslimatlarda yaşanan gecikmeler nedeniyle yaklaşık 2 milyar lira tutarında tazminat ödemeyi kabul etti.
Şirket tazminat yükümlülüğünü kabul etti.
Şirket cezayla ilgili KAP'a açıklama yaptı.
Otokar'dan ek tazminat talebinde de bulundular.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
