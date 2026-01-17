Büyük Umutlarla Kurulan Demir Çelik Fabrikası İflas Etti

İflas Dairesi’nin ilanına göre Mesam Galvaniz’ten alacağı olanlar ile şirket varlıkları üzerinde hak iddia edenlere bir aylık süre tanındı. Bu sürede alacakların belgeleriyle birlikte İflas Dairesi’ne bildirilmesi, borçluların borç tutarlarını beyan etmesi ve şirket mallarını elinde bulunduranların bu varlıkları daireye teslim etmesi gerekiyor.

Tasfiye sürecinin önemli aşamalarından biri olan Birinci Alacaklılar Toplantısı ise 25 Şubat 2026’da saat 13.30’da Bursa Osmangazi’de yapılacak.