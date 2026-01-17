onedio
Büyük Umutlarla Kurulan Demir Çelik Fabrikası İflas Etti

Büyük Umutlarla Kurulan Demir Çelik Fabrikası İflas Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.01.2026 - 18:28

2023’te iddialı hedeflerle faaliyete başlayan ve metal kaplama alanında kısa sürede dikkat çeken Mesam Galvaniz Sanayi ve Ticaret A.Ş. için iflas kararı çıktı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin hükmüyle tasfiye süreci başlarken, alacaklıların katılacağı önemli toplantının tarihi de netleşti.

"Adi tasfiye" süreci başlatıldı.

"Adi tasfiye" süreci başlatıldı.

Sektörün köklü yapıları Mesam Metal ve Mesam CTP’nin birikimiyle 2023’te kurulan Mesam Galvaniz Sanayi ve Ticaret A.Ş., iflas kararıyla faaliyetlerine son verdi. Metal yüzey kaplama alanında uzmanlaşarak Türkiye’nin öncü üreticilerinden biri olma hedefiyle yola çıkan şirket, mahkeme kararıyla adi tasfiye sürecine alındı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 26 Eylül 2025 tarihli (2025/775 esas, 2025/998 karar) hükmüyle Mesam Galvaniz’in iflasına karar verildi. Süreç, T.C. Bursa İflas Dairesi tarafından yürütülen 2025/17 sayılı iflas dosyası kapsamında, adi tasfiye usulüne göre yürütülecek.

Sürece dair tarihler de netleşti.

Sürece dair tarihler de netleşti.

İflas Dairesi’nin ilanına göre Mesam Galvaniz’ten alacağı olanlar ile şirket varlıkları üzerinde hak iddia edenlere bir aylık süre tanındı. Bu sürede alacakların belgeleriyle birlikte İflas Dairesi’ne bildirilmesi, borçluların borç tutarlarını beyan etmesi ve şirket mallarını elinde bulunduranların bu varlıkları daireye teslim etmesi gerekiyor.

Tasfiye sürecinin önemli aşamalarından biri olan Birinci Alacaklılar Toplantısı ise 25 Şubat 2026’da saat 13.30’da Bursa Osmangazi’de yapılacak.

