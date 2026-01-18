Zeynep Sönmez’den Avustralya Açık'ta Büyük Başarı: Tarihe Geçti
Türkiye’de son yıllarda tenisin yüz akı olan Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta güçlü rakibi Ekaterina Alexandrova'yı yenerek 2. tura yükseldi. Avustralya Açık’ın ana tablosunda maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçen Zeynep Sönmez, 2. turda Anna Bondar-Elizabeth Mandlik eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Zeynep Sönmez, 11 numaralı seribaşı Alexandrova’dan rövanşı aldı.
