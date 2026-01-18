Tenis Severler Buraya: Avustralya Açık'a Neden "Happy Slam" Deniyor?
Tenis dünyasının servis açılışını yapan Avustralya Açık, her ne kadar sıcak havalara denk gelse de izleyenler, oyuncular ve şehirdeki herkes bu turnuvadan epey mutlu ayrılıyor. Herkes 32 diş güldüğü ve mutlu olduğu için 'Happy Slam' deniyor. İyi de neden?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ama ilk konumuz olan Avustralya Açık'tan devam edeceğiz.
Önce hakkı sahibine teslim edelim: Happy Slam'in isim babası Roger Federer'den başkası değil!
Ödül havuzunun bir hayli geniş olmasından bahsetmemiz gerek. Yani para, para ve para!
Enerjiler taze, moraller yüksek ve insanlar mutlu.
Raket ustalarının mottosu belli: "Yeni yıl, yeni ben!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elbette Melbourne'ün hava durumu da "Happy Slam" ismi verilmesinde etkili bir rol oynamış.
Havalar aşırı sıcak olsa bile kortun havası büyük ölçüde kontrol edilebiliyor.
Bu tesisin oyuncu ve şehir dostu olması da cabası. Neden mi?👇
Avustralya halkı sıcak iklimin de etkisiyle keyiflerine ve rahatlarına düşkünler. Bunun da etkisi büyük.
Avustralya Açık, oynandığı saatlerde gözlerimiz uykusuzluktan kapanıyorken bile izlenmeye değer bir turnuva!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın