Tenis Severler Buraya: Avustralya Açık'a Neden "Happy Slam" Deniyor?

Erkan Tuna Budak
18.01.2026 - 10:46

Tenis dünyasının servis açılışını yapan Avustralya Açık, her ne kadar sıcak havalara denk gelse de izleyenler, oyuncular ve şehirdeki herkes bu turnuvadan epey mutlu ayrılıyor. Herkes 32 diş güldüğü ve mutlu olduğu için 'Happy Slam' deniyor. İyi de neden?

Önce dört büyüklerden bahsettiğimiz içeriğimizi okumak isteyenler buraya 👇

Ama ilk konumuz olan Avustralya Açık'tan devam edeceğiz.

Dört büyüklerden oluşan Grand Slam'de doğal olarak Avustralya Açık da bulunuyor. Turnuva takviminin açılış perdesi olan ve Melbourn'de gerçekleşen Avustralya Açık, nam-ı diğer 'Happy Slam' yine kapıda.

Önce hakkı sahibine teslim edelim: Happy Slam'in isim babası Roger Federer'den başkası değil!

Bu turnuvaya 'Happy Slam' (Mutlu Slam) lakabını takan kişi, tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer. Federer, yıllar önce verdiği bir röportajda turnuvanın atmosferini, oyuncuların ailelerini rahatça getirebilmesini ve herkesin yüzünün gülmesini kastederek bu ifadeyi kullanmış. O günden beri de bu isim turnuvanın üzerine yapıştı kaldı. E haksız da sayılmaz. Federer bir şey diyorsa doğrudur!

Ödül havuzunun bir hayli geniş olmasından bahsetmemiz gerek. Yani para, para ve para!

Tenisçilerin yüzünü güldüren en büyük etkenlerden biri de kuşkusuz ödül havuzu. Avustralya Açık, tarihsel olarak oyuncu ücretlerini ve özellikle ilk turlarda elenen oyunculara verilen parayı artırma konusunda öncü turnuvalardan biri oldu. Uzak bir kıtaya seyahat etmek masraflı olduğu için turnuva yönetimi, oyuncuların cebini rahatlatacak ciddi artışlar yaparak onların buraya mutlu gelmesini sağlıyor.

Enerjiler taze, moraller yüksek ve insanlar mutlu.

imgur.com

Oyuncular zorlu bir sezonu geride bırakmış, tatillerini yapmış ve sezon öncesi dönemde güç depolamışlar. Henüz kimse yorgun değil. Haliyle sakatlıklar minimum düzeyde ve herkesin umudu taze.

Raket ustalarının mottosu belli: "Yeni yıl, yeni ben!"

Oyuncular turdaki o ağır stres ve mental yorgunluk henüz çökmediği için Melbourne'e çok daha pozitif bir ruh haliyle geliyorlar. Bu enerji de doğrudan tribünlere ve ekran başındaki bizlere yansıyor.

Elbette Melbourne'ün hava durumu da "Happy Slam" ismi verilmesinde etkili bir rol oynamış.

Biz burada kış soğukları ile cebelleşirken Melbourne insanı sıcak havaların tadını tenis turnuvaları ile çıkarıyor. Turnuvaların düzenlendiği Melbourne Park'a sadece bir tenis tesisi demek yanlış olur çünkü orası adeta bir festival alanı. Turnuva boyunca tesisin içinde konserler düzenleniyor, DJ performansları hiç durmuyor ve yeme - içme alanları da oldukça renkli. Seyirciler soğuk içecekleri, şortları ve güneş gözlükleriyle maçı izlerken aslında dev bir partinin parçası oluyorlar.

Havalar aşırı sıcak olsa bile kortun havası büyük ölçüde kontrol edilebiliyor.

Tenisçilerin en büyük kabusu yağmur molaları ve yüksek sıcaklar oluyor. Maç sarkabilir, program karışabilir ve bunun sonucunda sinirler gerilebilir. Ama Avustralya Açık, açılır - kapanır çatı sistemine sahip 3 büyük korta (Rod Laver, Margaret Court, John Cain) sahip olan ilk Grand Slam'di. Bu sayede hava aşırı sıcak da olsa yağmurlu da olsa maçlar oynanıyor. Oyuncular 'Acaba maçım yarına kalır mı?' stresini burada en aza indiriyor. Bu da mutluluk katsayısını artırıyor.

Bu tesisin oyuncu ve şehir dostu olması da cabası. Neden mi?👇

Tenisçilerin bu turnuvayı bu kadar sevmesinin bir diğer nedeni de konfor. Melbourne Park şehre yürüme mesafesinde olan bir tesis. Oyuncular otellerinden çıkıp kortlara çok rahat ulaşabiliyor. Ayrıca tesisin sunduğu imkanlar, soyunma odaları ve oyuncu restoranları gibi imkanlar diğer Grand Slam'lere kıyasla çok daha ferah ve modern olarak biliniyor. Oyuncu mutlu olunca tenis de kaliteli oluyor haliyle!

Avustralya halkı sıcak iklimin de etkisiyle keyiflerine ve rahatlarına düşkünler. Bunun da etkisi büyük.

Ev sahibi faktörünü unutmamak lazım. Avustralyalılar genel olarak rahat, neşeli ve sporu seven insanlar. Tribünlerdeki enerji ve coşku, coşku turnuvanın kimliğini oluşturuyor. Seyirci tenisi biliyor ama kendini kasmıyor. Sadece anın tadını çıkarıyor.

Avustralya Açık, oynandığı saatlerde gözlerimiz uykusuzluktan kapanıyorken bile izlenmeye değer bir turnuva!

Saat farkı yüzünden biz Türkiye'deki tenis severler için maçlar biraz gece mesaisi veya sabahın körü anlamına geliyor olabilir ama o masmavi zemin üzerinde güneşli bir atmosferde oynanan üst düzey tenisi izlemek, emin olun o tatlı yorgunluğa değiyor!

