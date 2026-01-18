Tenis Severler Buraya: Avustralya Açık'a Neden "Happy Slam" Deniyor?

Tenisçilerin bu turnuvayı bu kadar sevmesinin bir diğer nedeni de konfor. Melbourne Park şehre yürüme mesafesinde olan bir tesis. Oyuncular otellerinden çıkıp kortlara çok rahat ulaşabiliyor. Ayrıca tesisin sunduğu imkanlar, soyunma odaları ve oyuncu restoranları gibi imkanlar diğer Grand Slam'lere kıyasla çok daha ferah ve modern olarak biliniyor. Oyuncu mutlu olunca tenis de kaliteli oluyor haliyle!