Melbourne'de Sabalenka Hegemonyası Sonunda Yıkıldı: Rybakina Muhteşem Bir Geri Dönüşe İmza Attı!
2026 Avustralya Açık kadınlar tablosunda bu yıl beklenen son fırtına koptu. Favorilerin elendiği, genç yeteneklerin parladığı dev mücadeleden geriye sadece iki isim kaldı. Buzlar Kraliçesi Elena Rybakina ve eski şampüyon Aryna Sabalenka arasında adeta kortta bir meydan savaşı yaşandı. 2023 finalinin büyük rövanşında kadınlar tenisindeki dengeler tekrar değişti!
Kemerlerinizi bağlayın çünkü unutulmaz kadınlar finalinin tüm detaylarını anlatıyoruz! 🎾🦋
3 yıllık rövanş hesabı kapandı!
Kadınlar finali tam bir rövanş niteliğindeydi.
Kraliçe neden kraliçe olduğunu hatırlattı.
Tribünler maçın bittiğini sandığı anda Rybakina'dan öyle bir dönüş geldi ki...
Sabalenka'nın 3 yıllık Avustralya hegemonyası yıkıldı!
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
