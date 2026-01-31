onedio
Melbourne'de Sabalenka Hegemonyası Sonunda Yıkıldı: Rybakina Muhteşem Bir Geri Dönüşe İmza Attı!

31.01.2026 - 15:03

2026 Avustralya Açık kadınlar tablosunda bu yıl beklenen son fırtına koptu. Favorilerin elendiği, genç yeteneklerin parladığı dev mücadeleden geriye sadece iki isim kaldı. Buzlar Kraliçesi Elena Rybakina ve eski şampüyon Aryna Sabalenka arasında adeta kortta bir meydan savaşı yaşandı. 2023 finalinin büyük rövanşında kadınlar tenisindeki dengeler tekrar değişti!

Kemerlerinizi bağlayın çünkü unutulmaz kadınlar finalinin tüm detaylarını anlatıyoruz! 🎾🦋

3 yıllık rövanş hesabı kapandı!

31 Ocak Cumartesi günü Elena Rybakina ve Aryna Sabalenka arasındaki final maçında resmen kan gövdeyi götürdü. İki isim 2023 yılında tekrar finalde karşılaşmış ve tenisin kraliçesi Sabalenka, rakibini 3-0 geride bırakarak kupayı kaldırmayı başarmıştı. Ancak rövanş niteliğindeki bu karşılaşmada işler tersine döndü ve bu sefer birincilik kupasını kaldıran taraf Rybakina oldu.

Kadınlar finali tam bir rövanş niteliğindeydi.

Oldukça sert şekilde geçen karşılaşma tam anlamıyla bir yıldızlar savaşıydı. Sabalenka şampiyonluk unvanını sürdürmek isterken, Rybakina 3 yıl öncenin intikamını alma peşindeydi ve maça fırtına gibi başlayan taraf da o oldu. henüz ilk oyunda Sabalenka'nın servisini kıran Rybakina, korttaki buz gibi duruşuyla tenis kraliçesine zor anlar yaşattı ve ilk set 6-4 öne geçerek 1-0'ı cebine koydu.

Kraliçe neden kraliçe olduğunu hatırlattı.

İkinci set ise Sabalenka, neden yıllardır dünya 1 numarası olduğunu kanıtlayan bir performans sergiledi. Teslim olmaya hiç niyetli olmayan dev isim, Rybakina'nın servis oyunlarını bozarak oyuna vites atlattı ve bu sefer 6-4 öne geçen taraf o oldu. Böylece ikinci setin sonunda 1-1 skora ulaşan karşılaşma, mecburen üçüncü sete uzadı.

Tribünler maçın bittiğini sandığı anda Rybakina'dan öyle bir dönüş geldi ki...

3. sete hızlı başlayan taraf da yine Sabalenka idi. Ancak Sabalenka 3-0 ilerideyken ve rakibi üzerinde belirgin bir baskı kurmuşken, Rybakina kariyerinin en önemli geri dönüşlerinden birini yaptı. Tribünler tam da maçın bittiğini sandığı anda Rybakina'dan öyle bir dönüş geldi ki, tüm gidişat değişti. Üst üste 5 oyun kazanan Rybakina skoru bir anda 5-3'e getirdi. Maç için servis attığı son oyunda ise resmen bir ilke imza atarak Sabalenka'yı korttan sildi, üstelik oyuna yakışır bir ace ile final yaptı.

Sabalenka'nın 3 yıllık Avustralya hegemonyası yıkıldı!

Final karşılaşmasında, Sabalenka'nın fiziksel gücü bu sefer yeterli değildi. Maç boyunca 6 ace atan Sabalenka karşısında soğukkanlılığını koruyan Rybakina, kupayı kaldırırken bile bariz bir şekilde sevinmedi. Meşhur soğukluğu ile turnuvayı sonlandırırken yine tutumlu ve sakin bir hava çizdi. Böylece kariyerinin 2. Grand Slam'ini kazandı ve turnuva başında 6 olan sıralamasını 3'e yükseltmeyi başardı.

2023 yılının rövanşı alınmış olabilir ancak 2026 yeni başladı ve bu ikilinin önünde 3 tane daha Grand Slam Turnuvası var. Bakalım bu yıl boyunca dev isimlerden ve kariyerinde yeni yükselişe geçenlerden daha ne gibi sürprizler göreceğiz?

