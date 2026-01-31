Melbourne'de Sabalenka Hegemonyası Sonunda Yıkıldı: Rybakina Muhteşem Bir Geri Dönüşe İmza Attı!

Final karşılaşmasında, Sabalenka'nın fiziksel gücü bu sefer yeterli değildi. Maç boyunca 6 ace atan Sabalenka karşısında soğukkanlılığını koruyan Rybakina, kupayı kaldırırken bile bariz bir şekilde sevinmedi. Meşhur soğukluğu ile turnuvayı sonlandırırken yine tutumlu ve sakin bir hava çizdi. Böylece kariyerinin 2. Grand Slam'ini kazandı ve turnuva başında 6 olan sıralamasını 3'e yükseltmeyi başardı.

2023 yılının rövanşı alınmış olabilir ancak 2026 yeni başladı ve bu ikilinin önünde 3 tane daha Grand Slam Turnuvası var. Bakalım bu yıl boyunca dev isimlerden ve kariyerinde yeni yükselişe geçenlerden daha ne gibi sürprizler göreceğiz?