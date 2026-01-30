Avustralya Açık'ta Kartlar Yeniden Dağıtıldı: Alcaraz'ın Turşu Suyu ve Djokovic'in Geri Dönüşü Yıkım Getirdi!
2026 Avustralya Açık Turnuvası'nın yarı final turunda neler olduğuna kimse inanmıyor. Her biri final edasında biten karşılaşmalar sadece üst seviye bir tenise değil; kan, ter ve göz yaşına sahne oluyor. Dramatik dönüşler, favorilerden gelen düşüşler ve skandal dolu dakikalar korttaki mücadeleyi daha da hızlandırırken tenis sadece bir spor olmanın çok ötesine geçiyor.
İki önce kadınlar tarafında başlayan gerilim son 24 saatte geldiği noktayla herkesin dudaklarını uçurtmaya devam ediyor. İşte son 48 saatte Melbourne kortlarını, kavurucu sıcaklardan daha fazla yakan tüm gelişmeler ve finale çıkan son isimler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce kadınlarla başlayalım.
İlk yarı final eşleşmesi bile şok yaratmak için yetti.
Avustralya Açık tarihinde final gibi yarı final: Alcaraz ve Zverez eşleşmesi!
Tenis dünyasını uzun süre meşgul edecek "turşu suyu" mucizesi gündemde!
5 saat 27 dakikalık maç uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllların deneyimi turnuva favorisini devirdi!
Herkes "Novak yaşlı diyordu" ama öyle olmadı.
Sinner'in de Alcaraz'ın da bu statüler için daha çok çalışması gerek!
Djokovic hala tenis dünyasına ilham veriyor!
Final maçları için beklenti zirvede!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın