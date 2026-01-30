Avustralya Açık'ta Kartlar Yeniden Dağıtıldı: Alcaraz'ın Turşu Suyu ve Djokovic'in Geri Dönüşü Yıkım Getirdi!

2026 Avustralya Açık Turnuvası'nın yarı final turunda neler olduğuna kimse inanmıyor. Her biri final edasında biten karşılaşmalar sadece üst seviye bir tenise değil; kan, ter ve göz yaşına sahne oluyor. Dramatik dönüşler, favorilerden gelen düşüşler ve skandal dolu dakikalar korttaki mücadeleyi daha da hızlandırırken tenis sadece bir spor olmanın çok ötesine geçiyor.

İki önce kadınlar tarafında başlayan gerilim son 24 saatte geldiği noktayla herkesin dudaklarını uçurtmaya devam ediyor. İşte son 48 saatte Melbourne kortlarını, kavurucu sıcaklardan daha fazla yakan tüm gelişmeler ve finale çıkan son isimler!