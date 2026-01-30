onedio
Avustralya Açık'ta Kartlar Yeniden Dağıtıldı: Alcaraz'ın Turşu Suyu ve Djokovic'in Geri Dönüşü Yıkım Getirdi!

etiket Avustralya Açık'ta Kartlar Yeniden Dağıtıldı: Alcaraz'ın Turşu Suyu ve Djokovic'in Geri Dönüşü Yıkım Getirdi!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
30.01.2026 - 20:48

2026 Avustralya Açık Turnuvası'nın yarı final turunda neler olduğuna kimse inanmıyor. Her biri final edasında biten karşılaşmalar sadece üst seviye bir tenise değil; kan, ter ve göz yaşına sahne oluyor. Dramatik dönüşler, favorilerden gelen düşüşler ve skandal dolu dakikalar korttaki mücadeleyi daha da hızlandırırken tenis sadece bir spor olmanın çok ötesine geçiyor.

İki önce kadınlar tarafında başlayan gerilim son 24 saatte geldiği noktayla herkesin dudaklarını uçurtmaya devam ediyor. İşte son 48 saatte Melbourne kortlarını, kavurucu sıcaklardan daha fazla yakan tüm gelişmeler ve finale çıkan son isimler!

Önce kadınlarla başlayalım.

Önce kadınlarla başlayalım.

Avustralya Açık'ı tanımlamak için artık 'spor' kelimesi yetmiyor. İlk önce kadınlar cephesinde yaşanan ilginç çıkışlar ve beklenmedik düşüşlerle yarı finale taşınan turnuva, şimdi de iddialı final eşleşmeleriyle karşımızda. Hafta ortasıyla birlikte turnuva favorisi Iga Swiatek ile Coco Gauff'un sürpriz şekilde elenmesiyle başlayan gerilim, Elena Svitolina'nın hızlı yükselişiyle kadınlar tarafında şok etkisi yaratmıştı.

Tüm yaşananlar sonunda Gauff'un gizli gizli raket parçalaması, Swiatek'in tenis organizasyonunu hayvanat bahçesine benzetmesi derken, yarı finallere çok tartışmalı giriş yaptık.

İlk yarı final eşleşmesi bile şok yaratmak için yetti.

İlk yarı final eşleşmesi bile şok yaratmak için yetti.

Kadınlar tarafında turnuva başından beri, finalde çarpışması beklenen isimler Aryna Sabalenka ile Iga Swiatek veya Coco Gauff idi. Ancak son iki ismin elenmesiyle birlikte tabloda sürpriz değişiklikler olacağı kesinleşti. Rakiplerini tek tek eleyerek yarı finalde Sabalenka ile eşleşen Svitolina, bir anda favoriler arasına yerleşti. Ancak Sabalenka karşısında pek bir iddia ortaya koyamayan Svitolina, 6-2 ve 6-3'lük iki setin ardından turnuvaya veda etti.

Diğer tarafta ise dünya 5 ve 6 numaraları olan Elena Rybanika ile Jessica Pegula karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada ilk seti Rybanika 6-3'lük skorla rahatça alırken, ikinci set tie-break'e uzadı ve yine Rybanika üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece tartışmasız ve nispeten sorunsuz kapanan kadınlar finaline Sabalenka ve Rybanika yerleşmiş oldu.

Avustralya Açık tarihinde final gibi yarı final: Alcaraz ve Zverez eşleşmesi!

Avustralya Açık tarihinde final gibi yarı final: Alcaraz ve Zverez eşleşmesi!

Avustralya Açık, son saatlerde herkesin dilinde. Bunun temel sebebi ise erkekler tarafında yaşanan akıl almaz gelişmeler. Yarı finalde karşılaşan Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev mücadelesi, birkaç yıllık turnuva skandalını tek başına göğüslendi. Tam 5 saat 27 dakikalık uzunluğuyla tarihin en uzun üçüncü Avustralya Açık final karşılaşması olan mücadelede bir maçtan beklenen her şey vardı.

Aslında bu maçı rahatça alan tarafın Carlos Alcaraz olması bekleniyordu. Nitekim ilk iki seti rahatça 2-0 önce kapatan Alcaraz'ın performansı da bu beklentiyi tetikledi. Ancak ne olduysa üçüncü sette oldu ve kazanlar kaynadı!

Tenis dünyasını uzun süre meşgul edecek "turşu suyu" mucizesi gündemde!

Tenis dünyasını uzun süre meşgul edecek "turşu suyu" mucizesi gündemde!

Üçüncü sette turnuva favorisi Carlos Alcaraz, bacağına giren kramp sebebiyle ciddi bir performans düşüşü yaşadı. Bu nedenle sonraki iki sette Zverev'in bariz bir üstünlüğü vardı. Durum 2-2'ye gelmişken ve beşinci setin eşiğindeyken hakemlerden, tenis dünyasını ikiye ayıran akıl almaz bir karar geldi. Alcaraz'ın mola almasına hak tanınması kortta büyük gerilim yarattı. 

Çünkü kramp, tenis müsabakalarında mola almayı gerektirecek bir sakatlanma olarak değerlendirilmez ve bir oyuncu sırf kramp girdiği için mola alamaz. Buna rağmen hakemlerin böyle bir karar alması, Zverev'in tartışmalı sözleri ve ciddi eleştirileriyle karşılaştı. Öte yandan kenarda oturup bacaklarına masaj yaptıran, bir yandan da kramba iyi geldiği düşünülen turşu suyunu içen Alcaraz'ın kayırıldığı söylemleri ortalığı karıştırdı.

5 saat 27 dakikalık maç uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek!

5 saat 27 dakikalık maç uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek!

Tüm yaşananlara rağmen neredeyse her setin tie-break'e uzadığı mücadelede, her iki oyuncu da kişisel sınırlarını zorladı. Tam 5 saat 27 dakikalık dev bir performansa dönüşen epik mücadele sonunda kazanan taraf Alcaraz olsa da Zverev'in mücadelesi de ayakta alkışlandı. Hatta maç sırasında Zverev'in ayakkabısı bile parçalandı. 

Fakat aldığı mola sonrası resmen yeniden can kazanarak oyuna tekrar giren Alcaraz, korttan da aldığı ateşle beşinci seti nispeten rahat geçirerek final tablosuna adını yazdırdı.

Yıllların deneyimi turnuva favorisini devirdi!

Yıllların deneyimi turnuva favorisini devirdi!

Diğer yanda çarpışan iki büyük isim Jannik Sinner ile yıllara meydan okuyan Novak Djokovic oldu. Aslında Djokovic'in yarı finale çıkana kadar epey şanslı ilerlediği çok tartışılıyordu. Çünkü tenis dünyasındaki neredeyse tüm rekorları elinde tutan GOAT, önceki iki turda rakiplerinin sakatlanması sebebiyle üst üste hükmen mağlup sayılmıştı. 

Bu durumun ona dezavantaj kazandıracağını düşünenler olduğu kadar, avantaj sağladığını düşünenler de vardı.

Herkes "Novak yaşlı diyordu" ama öyle olmadı.

Herkes "Novak yaşlı diyordu" ama öyle olmadı.

Novak Djokovic'in neden GOAT olduğu ve tenis tarihinde nasıl 24 Grand Slam kazandığı, resmen Jannik Sinner karşılaşmasında ortaya çıktı. Tecrübenin ve ileri seviye tenisin konuştuğu 4 saat 9 dakikalık final şölenindeki yarı final mücadelesi, beş sette tamamlandı. Ancak Alcaraz-Zverev maçının aksine burada tie-break yoktu.

Sinner ve Novak tarafında setler sırasıyla 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük skorlarla tamamlanarak Novak lehine sonuçlandı.

Sinner'in de Alcaraz'ın da bu statüler için daha çok çalışması gerek!

Sinner'in de Alcaraz'ın da bu statüler için daha çok çalışması gerek!

Jannik Sinner'in formsuzluğu ve iyi görünmediği, tenis tutkunlarının bir süredir dilindeydi fakat Djokovic karşılaşmasında iki taraf da birbirini ileri taşıdı. İtalyan yıldız maça iyi başlayan tarafken, önceki maçlara girmeden doğrudan yarı finale yükselen Djokovic'ten iyi dinlendiğinin ve hala formda olduğunun yanıtı geldi. 

Sinner, daha önce idolü olarak tanımladığı Djokovic karşısında elde ettiği 18 servis kırma puanından sadece 2'sini değerlendirebildi. Üstelik Novak 4-0 gibi geride olduğu durumlarda bile soğukkanlılığını koruyarak tabloyu 6-4'e getirmeyi başardı. Dolayısıyla mental gücü ve duygusunu göstermeme yönüyle bilinen Sinner, maçtan psikolojik olarak düştüğünü belli etti.

Djokovic hala tenis dünyasına ilham veriyor!

Djokovic hala tenis dünyasına ilham veriyor!

Bütün bunlara rağmen, maç sonunda kort içi röportajında Jannik Sinner'i öven Djokovic, karşısındaki isim sayesinde kişisel limitlerini test ettiğini ifade etti. Ayrıca genç yıldızın sonraki yıllarda bu başarıyı sayısız kez tekrarlayacağını, kendisi için ise sonun yakın olduğunu vurguladı. 

Maç sonu basın konferasına katılan Sinner ise 38 yaşındaki Djokovic'in formsuz değil, adeta kendinden beklendiği gibi deneyimli ve ilham verici bir isim olduğunu vurguladı. Sinner daha önce pek çok kez Djokovic'in idolü olduğunu ve onu sahada görmenin hayranlık verici oluğunu ifade etmişti. Şunu da hatırlatalım; Djokovic ilk Avustralya Açık turnuvasına katıldığında Sinner 3, Alcaraz sadece 1 yaşındaydı.

Final maçları için beklenti zirvede!

Final maçları için beklenti zirvede!

Büyük skandallar, tartışmalı kararlar ve kiminin şans, kiminin deneyim olarak adlandırdığı gelişmelerle dolu Avustralya Açık Turnuvası sona bir adım kadar yakın. Kadınlar finali 31 Ocak Cumartesi günü Türkiye saatiyle 11:30'da başlayacak. Erkekler finali ise 1 Şubat Pazar günü 11:30'da ekranlara gelecek.

Yarı finaller bu kadar hızlı başlamışken bakalım finalde Melbourne Park nelere sahne olacak?

Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
