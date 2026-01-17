Geleceği Yazıyorlar: Avustralya Açık’ta Kullanılan Teknolojilerin Farkı Ne?

Avustralya yazı bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulduğu günler oluyor. Ama turnuva yönetimi 'Hava sıcak, yapacak bir şey yok' demiyor.

Burada 'Isı Stres Ölçeği' dedikleri özel bir ölçüm sistemi var. Sadece termometreye bakmıyorlar. Havadaki nem, rüzgarın hızı ve güneşin yakıcı etkisi tek bir hesaplamada toplanıyor. 1'den 5'e kadar bir risk puanı çıkıyor. Eğer ibre 5'i gösterirse oyunun durdurulması kararı çıkıyor. Yani her şey oyuncu sağlığı için verilerle yönetiliyor.