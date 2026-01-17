Geleceği Yazıyorlar: Avustralya Açık’ta Kullanılan Teknolojilerin Farkı Ne?
Ocak ayı geldiyse tenis severlerde tatlı bir telaş başlıyor demek! Sezonun ilk büyük turnuvası Avustralya Açık'ın diğer turnuvalardan farklarından biri teknolojik olması. Wimbledon ne kadar tarihi, kuralları ve beyaz kıyafetleri ön planda tutuyorsa Avustralya Açık da o kadar yeniliği, teknolojiyi ve hızı odakta tutuyor.
Avustralya Açık, odakta hangi teknolojileri tutuyor? Yakından bakıyoruz! 👀 🎾
Melbourne Park'ta tenis maçı izlerken aslında arka planda devasa bir teknolojik operasyon dönüyor.
Australian Open'da çizgi hakemleri tarih oldu desek abartmış olmayız.
Turnuva, tüm kortlarda "Canlı Şahin Gözü" (Hawk-Eye Live) sistemini kullanıyor. Nedir bu sistem?
Gaipten sesler değil: "Out" sesi nereden geliyor?
Isı ve sıcaklık konularında teknolojiden nasıl faydalanıyorlar?
Raketçiler Melbourne Park'ta yağmur yağarsa ne yapıyorlar? Ona da çözüm bulunmuş!
Televizyonu açtığınızda Avustralya Açık’ın kortları hemen kendini belli eder. O canlı mavi renk tesadüfen seçilmiş değil!
Burası tenisin resmen Silikon Vadisi!
