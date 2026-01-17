onedio
Geleceği Yazıyorlar: Avustralya Açık'ta Kullanılan Teknolojilerin Farkı Ne?

Erkan Tuna Budak
17.01.2026 - 10:48

Ocak ayı geldiyse tenis severlerde tatlı bir telaş başlıyor demek! Sezonun ilk büyük turnuvası Avustralya Açık'ın diğer turnuvalardan farklarından biri teknolojik olması. Wimbledon ne kadar tarihi, kuralları ve beyaz kıyafetleri ön planda tutuyorsa Avustralya Açık da o kadar yeniliği, teknolojiyi ve hızı odakta tutuyor.

Avustralya Açık, odakta hangi teknolojileri tutuyor? Yakından bakıyoruz! 👀 🎾

Melbourne Park'ta tenis maçı izlerken aslında arka planda devasa bir teknolojik operasyon dönüyor.

Avustralya Açık'a baktığımızda 'Bu turnuva neden diğerlerinden farklı duruyor?' diyorsanız sebebi kullandıkları ve artık standarda oturttukları o sistemler. Epey de ilgi çekici!

Australian Open'da çizgi hakemleri tarih oldu desek abartmış olmayız.

Tenis maçlarında en çok hakem hatalarını konuşuruz ama Avustralya Açık'ta bu eskide kaldı. 'Top çizgiye değdi mi yoksa değmedi mi?' tartışmalarıyla beraber sinirlenen oyuncular ve kırılan raketler artık tarih kitaplarında yazıyor çünkü Australya Açık’ta artık böyle bir kaos yok. Çünkü kortta insan çizgi hakemi yok!

Turnuva, tüm kortlarda "Canlı Şahin Gözü" (Hawk-Eye Live) sistemini kullanıyor. Nedir bu sistem?

Kortun çevresindeki Hawk-Eye Live dediğimiz kameralar topun nereye düştüğünü anlık olarak takip ediyor. İnsan gözünün yanılma payı tamamen devreden çıkmış durumda. Maç esnasında ne tartışma var ne de herhangi bir tahmin. Çok iyi değil mi?

Gaipten sesler değil: "Out" sesi nereden geliyor?

Hazır hakemlerden konu açılmışken ilginç bir detay verelim. Sahada hakem yoksa top dışarı çıktığında o bağırma sesi nereden geliyor?

Sistem topun dışarı çıktığını tespit ettiği an hoparlörlerden otomatik bir ses duyuyoruz. Ama bu ses robotik bir 'bip' sesi değil. Önceden stüdyoda kaydedilmiş gerçek insan sesleri kullanılıyor. Hatta bazen 'Fault' (Hata), bazen 'Out' diyen farklı tonlamalar duyabilirsiniz. Böylece oyunun o doğal atmosferi bozulmuyor ve oyuncu da boşluğa karşı oynuyormuş gibi hissetmiyor.

Isı ve sıcaklık konularında teknolojiden nasıl faydalanıyorlar?

Avustralya yazı bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulduğu günler oluyor. Ama turnuva yönetimi 'Hava sıcak, yapacak bir şey yok' demiyor.

Burada 'Isı Stres Ölçeği' dedikleri özel bir ölçüm sistemi var. Sadece termometreye bakmıyorlar. Havadaki nem, rüzgarın hızı ve güneşin yakıcı etkisi tek bir hesaplamada toplanıyor. 1'den 5'e kadar bir risk puanı çıkıyor. Eğer ibre 5'i gösterirse oyunun durdurulması kararı çıkıyor. Yani her şey oyuncu sağlığı için verilerle yönetiliyor.

Raketçiler Melbourne Park'ta yağmur yağarsa ne yapıyorlar? Ona da çözüm bulunmuş!

Tenisin en büyük düşmanı yağmurdur. Normalde yağmur yağınca kortun örtülmesi ve zeminin kuruması derken maçlar saatlerce durabilir. Avustralya Açık’ta ise bu süre minimumda.

Turnuvanın üç ana stadyumunda devasa açılır - kapanır çatılar var. Yağmur başladığında veya yukarıda bahsettiğimiz ısı stresi arttığında bu çatılar devreye giriyor. Çatı kapandığı an içerideki dev havalandırma sistemi çalışıyor ve stadyum bir anda serin bir hale gelirken aynı zamanda nemden arındırılmış dev bir salona dönüşüyor. Dışarıda kıyamet kopsa da içeride maç devam ediyor.

Televizyonu açtığınızda Avustralya Açık’ın kortları hemen kendini belli eder. O canlı mavi renk tesadüfen seçilmiş değil!

Bu zemin rengine 'Avustralya Açık Mavisi' deniyor. Yapılan testlerde sarı tenis topunun hem oyuncular hem de ekran başındakiler tarafından en net görüldüğü tonun bu olduğu ortaya çıkmış. Yani topun hızı ne olursa olsun gözden kaybolmuyor. Ayrıca zeminin yapısı da ısıyı emip oyuncunun tabanını yakmayacak şekilde tasarlanmış.

Burası tenisin resmen Silikon Vadisi!

Masmavi zeminler, konuşan sistemler, açılan çatılar ve oyuncu sağlığını hesaplayan algoritmaların hepsi oyunu daha adil, daha hızlı ve daha izlenebilir kılmak. Sezon başladığında herkese iyi seyirler diliyoruz şimdiden!

