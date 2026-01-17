onedio
Evinde Gaziantep FK ile Berabere Kalan Galatasaray'da Okan Buruk ve Yönetime Tepki Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.01.2026 - 22:40

Süper Lig’de zirve yarışında darbe alan Galatasaray’da tansiyon yükseldi. Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından hem futbol hem de transfer politikası sert eleştirilerin odağına girerken, oklar Başkan Dursun Özbek ve yönetime çevrildi.

"Yönetim uyuma, transfer nerede?"

Galatasaray’ın sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yolunda 2 puan kaybetmesi, tribünlerdeki gerilimi tırmandırdı. Maç sırasında başlayan protestolar, karşılaşma sonrası sosyal medyada hızla yayılan büyük bir tepkiye dönüştü.

Tepkiler yalnızca sahadaki performansla sınırlı kalmadı. Taraftarlar, yönetimin transferdeki ağır hareket etmesini de sert şekilde eleştirdi. Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere birçok yıldız ismin adının geçmesine rağmen somut hamlelerin gelmemesi ve kadrodaki alternatif eksikliği, tribünlerde ve sosyal medyada “Yönetim uyuma, transfer nerede?” seslerinin yükselmesine yol açtı.

Statta yönetime, sosyal medyada Okan Buruk'a tepkiler var.

Gaziantep FK’nın golünün ardından tribünlerin öfkesi daha da arttı. Top Galatasaraylı futbolcuların ayağına her geldiğinde ıslıklar yükselirken, oyundan alınan İlkay Gündoğan da yoğun protestoya maruz kaldı. Maç bitiminde sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir memnuniyetsizlikle stadı terk etti; tribünlerden “Aciz yönetim istemiyoruz” sloganları duyuldu.

Karşılaşma sürerken tepkilerin ana hedefi ise yönetim oldu. Dursun Özbek ve ekibine yönelik eleştiriler artarken, tribünleri bastıran “Yönetim istifa” tezahüratları maç atmosferinin önüne geçti.

Sosyal medyada ise yönetimle birlikte Okan Buruk da hedef tahtasındaydı.

