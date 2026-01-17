Evinde Gaziantep FK ile Berabere Kalan Galatasaray'da Okan Buruk ve Yönetime Tepki Var

Gaziantep FK’nın golünün ardından tribünlerin öfkesi daha da arttı. Top Galatasaraylı futbolcuların ayağına her geldiğinde ıslıklar yükselirken, oyundan alınan İlkay Gündoğan da yoğun protestoya maruz kaldı. Maç bitiminde sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir memnuniyetsizlikle stadı terk etti; tribünlerden “Aciz yönetim istemiyoruz” sloganları duyuldu.

Karşılaşma sürerken tepkilerin ana hedefi ise yönetim oldu. Dursun Özbek ve ekibine yönelik eleştiriler artarken, tribünleri bastıran “Yönetim istifa” tezahüratları maç atmosferinin önüne geçti.

Sosyal medyada ise yönetimle birlikte Okan Buruk da hedef tahtasındaydı.