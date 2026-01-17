Evinde Gaziantep FK ile Berabere Kalan Galatasaray'da Okan Buruk ve Yönetime Tepki Var
Süper Lig’de zirve yarışında darbe alan Galatasaray’da tansiyon yükseldi. Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından hem futbol hem de transfer politikası sert eleştirilerin odağına girerken, oklar Başkan Dursun Özbek ve yönetime çevrildi.
"Yönetim uyuma, transfer nerede?"
Statta yönetime, sosyal medyada Okan Buruk'a tepkiler var.
