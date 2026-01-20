onedio
Yapay Zekaya Göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Son 24 İhtimali

Yapay Zekaya Göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Son 24 İhtimali

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.01.2026 - 02:33

Yapay zeka asistanı Gemini'ya Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off şansı soruldu. Ligde 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9 puanı olan sarı kırmızılıların bir üst tura çıkması için kaç puan gerektiği, mevcut 9 puanın son 24 için yeterli olup olmadığı analiz ettirildi. Averaj tablosunun oldukça kritik olduğu yeni formatta diğer takımların oynadığı maçların sonuçlarının etkisi de soruldu.

Galatasaray bu akşam İstanbul'da güçlü İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'le karşılaşacak.

Galatasaray bu akşam İstanbul'da güçlü İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'le karşılaşacak.

Sarı kırmızılıların son maçı ise zorlu Manchester City deplasmanı olacak. Gemini'ya göre 9 puanı olan Galatasaray'ın üst tur ihtimalleri şöyle;

12 Puan:

Eğer Galatasaray, Atletico Madrid veya Manchester City maçlarından birini kazanırsa puanını 12 yapacak. Bu durumda %99 ihtimalle ilk 24 içerisinde yer almayı garantiler ve hatta 9-16 arasına girerek seri başı olma şansını zorlar.

10 Puan:

Kalan iki maçtan (özellikle bugün oynanacak Atletico Madrid maçından) alınacak 1 puan, Galatasaray'ı 10 puana ulaştırır. Analizlere göre 10 puan, son 24'e kalmak için %90'ın üzerinde yeterli bir puandır.

9 Puan:

Eğer Galatasaray kalan iki maçını da kaybederse 9 puanda kalacak. Bu durumda:

  • Genel Olasılık: %86 civarında hala ilk 24'te kalma şansı var.

  • Kritik Faktör: Averaj. Şu an 0 olan averajın, ağır mağlubiyetlerle eksiye düşmemesi gerekiyor. Alt sıradaki takımların (PSV, Monaco, Leverkusen gibi) alacağı sonuçlar belirleyici olacak.

Yapay zekaya 20 Ocak Salı günü oynanan maçların Galatasaray'ın üst tur ihtimalleri üzerine etkisi de soruldu.

Yapay zekaya 20 Ocak Salı günü oynanan maçların Galatasaray'ın üst tur ihtimalleri üzerine etkisi de soruldu.

Bodø/Glimt 3 - 1 Manchester City

Gecenin en büyük sürpriziydi. Manchester City'nin mağlup olması, Galatasaray'ın son maçtaki rakibinin yaralı ve iddialı geleceğini gösteriyor. Ancak Bodø/Glimt bu galibiyetle 6 puana yükseldi ve Galatasaray'ın hala 3 puan gerisinde.

Real Madrid 6 - 1 Monaco

Monaco bu ağır yenilgiyle 9 puanda kaldı ve averajı -6'ya geriledi. Galatasaray, şu an 9 puan ve 0 averajla Monaco'nun üzerine çıktı.

Olimpiakos 2 - 0 Bayer Leverkusen: 

Leverkusen de 9 puanda kaldı ve averajı -4'e düştü. Bu sonuç da Galatasaray'ın (0 averaj ile) aynı puandaki rakiplerine karşı avantajını korumasını sağladı.

Kopenhag 1 - 1 Napoli: İki takım da 8 puanda kalarak Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer aldılar.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
