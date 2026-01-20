Yapay Zekaya Göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Son 24 İhtimali
Yapay zeka asistanı Gemini'ya Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off şansı soruldu. Ligde 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9 puanı olan sarı kırmızılıların bir üst tura çıkması için kaç puan gerektiği, mevcut 9 puanın son 24 için yeterli olup olmadığı analiz ettirildi. Averaj tablosunun oldukça kritik olduğu yeni formatta diğer takımların oynadığı maçların sonuçlarının etkisi de soruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray bu akşam İstanbul'da güçlü İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'le karşılaşacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekaya 20 Ocak Salı günü oynanan maçların Galatasaray'ın üst tur ihtimalleri üzerine etkisi de soruldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın