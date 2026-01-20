Yapay Zekaya Göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Son 24 İhtimali

Sarı kırmızılıların son maçı ise zorlu Manchester City deplasmanı olacak. Gemini'ya göre 9 puanı olan Galatasaray'ın üst tur ihtimalleri şöyle;

12 Puan:

Eğer Galatasaray, Atletico Madrid veya Manchester City maçlarından birini kazanırsa puanını 12 yapacak. Bu durumda %99 ihtimalle ilk 24 içerisinde yer almayı garantiler ve hatta 9-16 arasına girerek seri başı olma şansını zorlar.

10 Puan:

Kalan iki maçtan (özellikle bugün oynanacak Atletico Madrid maçından) alınacak 1 puan, Galatasaray'ı 10 puana ulaştırır. Analizlere göre 10 puan, son 24'e kalmak için %90'ın üzerinde yeterli bir puandır.

9 Puan:

Eğer Galatasaray kalan iki maçını da kaybederse 9 puanda kalacak. Bu durumda: