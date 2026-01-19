onedio
Acun Ilıcalı'dan Hull City'de Tarihi Hamle: Kulüp Tarihinde Bir İlk Gerçekleşti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.01.2026 - 20:24

İngiltere Championship'te play-off potasını zorlayan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, ara transfer döneminde dikkat çeken bir takviye gerçekleştirdi. Bristol City'den kadroya katılan yeni isim, kulüp tarihinin ilk Japon futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

İngiltere futbolunun ikinci kademesi olan Championship’te üst sıraları hedefleyen Hull City, hücum hattındaki alternatifleri artırmak adına ligdeki rakiplerinden Bristol City’nin kapısını çaldı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, sağ kanat oyuncusu Yu Hirakawa’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Hızı, tekniği ve oyun içi dinamizmiyle ön plana çıkan Hirakawa transferi, saha içi katkısının yanı sıra kulüp tarihi açısından da özel bir anlam taşıyor. 1904 yılında kurulan ve 'Kaplanlar' lakabıyla bilinen köklü kulüpte bugüne dek hiçbir Japon futbolcu forma giymemişti. Hirakawa, atılan bu imzayla birlikte Hull City formasını terletecek ilk Japon oyuncu unvanını alarak kulüp tarihine adını yazdırdı. Takımın play-off yürüyüşünde hücum rotasyonunu güçlendirmesi beklenen oyuncunun performansı şimdiden merak konusu oldu.

