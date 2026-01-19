onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Üçü de Aynı Takımı Seçti! Yapay Zekanın Üç Büyüklerden Tuttuğu Takım Ortaya Çıktı

Üçü de Aynı Takımı Seçti! Yapay Zekanın Üç Büyüklerden Tuttuğu Takım Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.01.2026 - 14:34

Türk futbolunun yıllardır bitmeyen “Üç Büyükler” tartışması bu kez farklı bir bakış açısıyla ele alındı. Farklı yapay zeka 'Üç büyüklerden en iyi takım hangisi?' diye sorduk. Tüm yapay zeka uygulamaları aynı takımı seçti!

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Grok: Galatasaray

Grok: Galatasaray

Hem kadro kalitesi hem oyun planı hem de mental olarak rakiplerinden bir adım önde görünüyorlar, son 1-1.5 senedir sahadaki en tutarlı ve baskın takım onlar. Fenerbahçe çok kaliteli ama hala istikrarsızlık yaşıyor, Beşiktaş ise yeniden yapılanma sürecinde geride kaldı.

ChatGPT: Galatasaray

ChatGPT: Galatasaray

Çünkü kriz anlarında panikleyen değil, kaosu yöneten kulüp; “kötü sezon” diye bir kavramı bile rakiplerinden daha kısa sürüyor. Ayrıca başarıyı tesadüf değil refleks hâline getirmişler—Avrupa’da bu öz güveni başka kimsede göremiyorsun.

Gemini: Galatasaray

Gemini: Galatasaray

Uluslararası arenadaki somut başarılara bakarak Galatasaray diyeyim.

Türk futbol tarihinde UEFA Kupası ve Süper Kupa’yı müzesine götürerek ülke futbolunu Avrupa’nın zirvesine taşımış tek takım olmaları, onları vizyon ve kupa hiyerarşisi anlamında tarihsel olarak bir adım öne çıkarıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
5
5
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın