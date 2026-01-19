Üçü de Aynı Takımı Seçti! Yapay Zekanın Üç Büyüklerden Tuttuğu Takım Ortaya Çıktı
Türk futbolunun yıllardır bitmeyen “Üç Büyükler” tartışması bu kez farklı bir bakış açısıyla ele alındı. Farklı yapay zeka 'Üç büyüklerden en iyi takım hangisi?' diye sorduk. Tüm yapay zeka uygulamaları aynı takımı seçti!
İşte detaylar...
Grok: Galatasaray
ChatGPT: Galatasaray
Gemini: Galatasaray
