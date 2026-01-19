Üçü de Aynı Takımı Seçti! Yapay Zekanın Üç Büyüklerden Tuttuğu Takım Ortaya Çıktı

Hem kadro kalitesi hem oyun planı hem de mental olarak rakiplerinden bir adım önde görünüyorlar, son 1-1.5 senedir sahadaki en tutarlı ve baskın takım onlar. Fenerbahçe çok kaliteli ama hala istikrarsızlık yaşıyor, Beşiktaş ise yeniden yapılanma sürecinde geride kaldı.