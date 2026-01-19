onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yazın 50 Dereceyi Bulan İlçe Beyaza Büründü: 1 Metre Kar Var!

Yazın 50 Dereceyi Bulan İlçe Beyaza Büründü: 1 Metre Kar Var!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.01.2026 - 14:03

Yaz aylarında 50 dereceyi aşan sıcaklıklarıyla bilinen Adana’nın Feke ilçesi, bu kez yoğun kar yağışıyla gündeme geldi. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaşırken, ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı. Sert kış koşulları günlük yaşamı zorlaştırırken, ortaya çıkan manzara bölge için alışılmadık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaz aylarında 50 dereceyi aşan sıcaklıklarıyla bilinen Adana’nın Feke ilçesi, bu kez kar manzaralarıyla gündemde.

Yaz aylarında 50 dereceyi aşan sıcaklıklarıyla bilinen Adana’nın Feke ilçesi, bu kez kar manzaralarıyla gündemde.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Katran ve kızılçam ormanlarının beyaz örtüyle kaplanması, bölgeyi adeta kartpostallık bir görünüme kavuşturdu.

Feke’ye bağlı Mansurlu, Güzpınarı ve çevre mahallelerde kar yağışı sonrası evlerin çatılarında oluşan buz sarkıtları dikkat çekti.

Feke’ye bağlı Mansurlu, Güzpınarı ve çevre mahallelerde kar yağışı sonrası evlerin çatılarında oluşan buz sarkıtları dikkat çekti.

Rakımı 1.600 metreyi bulan bölgelerde hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 30 dereceye kadar düştüğü belirtilirken, soğuk hava nedeniyle mazotun dahi donduğu ifade edildi. Ortaya çıkan görüntüler, Sibirya’yı aratmayan manzaralar sundu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açık tutmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan yarıyıl tatiline giren çocuklar, köy yolları ve rampalarda kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

Mahalle sakinleri, son yıllarda kuraklık nedeniyle kuruyan bazı su kaynaklarının bu yılki kar yağışlarıyla yeniden akmaya başladığını dile getirdi. Kar yağışı, hem bölge halkı için görsel bir şölen sundu hem de su sıkıntısı yaşayan yüksek kesimler için umut oldu.

Adana’nın yazın kavurucu sıcaklarıyla bilinen coğrafyasında, kışın bu denli sert yüzünü göstermesi ise şaşkınlık yarattı. Aynı şehirde 50 derece sıcaklıkla 1 metre karın konuşulması, iklimin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
CUBA TONKS

1 metre kar mı var ?!