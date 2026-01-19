Yazın 50 Dereceyi Bulan İlçe Beyaza Büründü: 1 Metre Kar Var!
Yaz aylarında 50 dereceyi aşan sıcaklıklarıyla bilinen Adana’nın Feke ilçesi, bu kez yoğun kar yağışıyla gündeme geldi. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaşırken, ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı. Sert kış koşulları günlük yaşamı zorlaştırırken, ortaya çıkan manzara bölge için alışılmadık görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz aylarında 50 dereceyi aşan sıcaklıklarıyla bilinen Adana’nın Feke ilçesi, bu kez kar manzaralarıyla gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Feke’ye bağlı Mansurlu, Güzpınarı ve çevre mahallelerde kar yağışı sonrası evlerin çatılarında oluşan buz sarkıtları dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
1 metre kar mı var ?!