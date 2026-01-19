Yazın 50 Dereceyi Bulan İlçe Beyaza Büründü: 1 Metre Kar Var!

Rakımı 1.600 metreyi bulan bölgelerde hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 30 dereceye kadar düştüğü belirtilirken, soğuk hava nedeniyle mazotun dahi donduğu ifade edildi. Ortaya çıkan görüntüler, Sibirya’yı aratmayan manzaralar sundu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açık tutmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan yarıyıl tatiline giren çocuklar, köy yolları ve rampalarda kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

Mahalle sakinleri, son yıllarda kuraklık nedeniyle kuruyan bazı su kaynaklarının bu yılki kar yağışlarıyla yeniden akmaya başladığını dile getirdi. Kar yağışı, hem bölge halkı için görsel bir şölen sundu hem de su sıkıntısı yaşayan yüksek kesimler için umut oldu.

Adana’nın yazın kavurucu sıcaklarıyla bilinen coğrafyasında, kışın bu denli sert yüzünü göstermesi ise şaşkınlık yarattı. Aynı şehirde 50 derece sıcaklıkla 1 metre karın konuşulması, iklimin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.