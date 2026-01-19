onedio
İstanbul'daki Kar Yağışı Hayatı Felç Etti, Trafik Kilitlendi: Meteorolojiden Yeni Açıklama Geldi

İstanbul'daki Kar Yağışı Hayatı Felç Etti, Trafik Kilitlendi: Meteorolojiden Yeni Açıklama Geldi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.01.2026 - 10:25

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, sabah saatleriyle birlikte kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Birçok ana arterde trafik durma noktasına gelirken, yaşanan aksamaların ardından Meteoroloji’den yeni değerlendirme ve uyarılar paylaşıldı.

İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde kente adeta kartpostallık manzaralar yaşatırken, sabah saatleriyle birlikte tablo değişti.

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde kente adeta kartpostallık manzaralar yaşatırken, sabah saatleriyle birlikte tablo değişti.

Tipi şeklinde etkisini artıran kar, birçok noktada ulaşımı olumsuz etkiledi. AKOM ve Meteoroloji’den ise gün boyu sürecek yağışlara karşı yeni uyarılar geldi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerinde kısa sürede zemini beyaza bürüdü. Avrupa Yakası’nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy; Anadolu Yakası’nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar’da kar yağışı yer yer etkili oldu. Çamlıca Tepesi, Beykoz Karlıtepe ve Ümraniye Tepeüstü gibi rakımı yüksek bölgelerde oluşan manzaralar gece saatlerinde vatandaşların ilgisini çekti.

Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürürken, yetkililer özellikle buzlanma ve don riskine karşı sürücüleri uyardı.

Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürürken, yetkililer özellikle buzlanma ve don riskine karşı sürücüleri uyardı.

Gece saatlerinde karın keyfini çıkaran vatandaşlar sabah saatlerinde ise trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı.

Kar yağışının sabah saatlerinde de devam etmesiyle birlikte İstanbul genelinde trafik adeta kilitlendi. Okulların tatil olmasına rağmen, saat 08.00 itibarıyla İBB trafik yoğunluk haritasında birçok ana arter kırmızıya döndü. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyesine ulaştı.

Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte kazalar da peş peşe geldi. Bayrampaşa’da yokuş aşağı bir sokakta kontrolden çıkan araçlar kazaya karışırken, bazı bölgelerde araçların yolda kaldığı görüldü. TEM Otoyolu’nda ilerlemekte zorlanan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Hava Forum’un paylaştığı bilgilere göre Bağcılar’da toplu taşıma ve özel araç trafiğinde ciddi aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul’da kar yağışı bugün de yer yer etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre İstanbul'da kar yağışı bugün de yer yer etkili olacak.

Hava sıcaklığının 6 derece civarında seyretmesi beklenirken, kentin çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

AKOM da yaptığı açıklamada, kar ve karla karışık yağmurun gün boyunca etkisini sürdüreceğini duyurarak, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmamasını, toplu taşıma kullanan vatandaşların ise sefer bilgilerini takip etmelerini öneriyor. İstanbul’da kar yağışının etkisinin önümüzdeki saatlerde de hissedilmesi bekleniyor.

Şen, geçtiğimiz hafta risk ihtimaline dikkat çekerek vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve okulların tatil edilmesinin değerlendirilebileceği yönünde çağrılar yaptıklarını anımsattı.

Şen, geçtiğimiz hafta risk ihtimaline dikkat çekerek vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve okulların tatil edilmesinin değerlendirilebileceği yönünde çağrılar yaptıklarını anımsattı.

Ancak beklenen yoğunluğun oluşmaması nedeniyle meteorologların hedef haline geldiğini belirten Şen, o süreci şu sözlerle hatırlattı:

“Geçen haftaki kar yağışında risk var işiniz yoksa dışarı çıkmayın, okullarda tatil olsa iyi olur deyince biz meteorologlara hakarete varan mesajlar yaptılar.”

Son yaşanan kar yağışında ise özellikle risk vurgusu yapmadıklarını dile getiren Şen, yalnızca kar yağışı bilgisini paylaştıklarını söyledi. İstanbul’da ortaya çıkan tabloya işaret eden Şen, bu durumun risk yönetiminin önemini net biçimde gösterdiğini savundu ve “Bu sefer sadece kar yağacak dedik. Gördünüz mü ne oldu İstanbul’da.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında daha önce kendilerini eleştiren kesimlere de göndermede bulunan Orhan Şen, farklı çevrelerden gelen tepkileri hatırlatarak dikkat çeken bir çıkış yaptı:

“Esnafından duayen gazetecisine, milletvekilinden çaycısına kadar… Şimdi o gazeteci, o kişiler ne diyecekler acaba.”

Prof. Dr. Orhan Şen'in Paylaşımı👇

Prof. Dr. Orhan Şen'in Paylaşımı👇

Yorum Yazın