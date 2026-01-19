İstanbul'daki Kar Yağışı Hayatı Felç Etti, Trafik Kilitlendi: Meteorolojiden Yeni Açıklama Geldi

Ancak beklenen yoğunluğun oluşmaması nedeniyle meteorologların hedef haline geldiğini belirten Şen, o süreci şu sözlerle hatırlattı:

“Geçen haftaki kar yağışında risk var işiniz yoksa dışarı çıkmayın, okullarda tatil olsa iyi olur deyince biz meteorologlara hakarete varan mesajlar yaptılar.”

Son yaşanan kar yağışında ise özellikle risk vurgusu yapmadıklarını dile getiren Şen, yalnızca kar yağışı bilgisini paylaştıklarını söyledi. İstanbul’da ortaya çıkan tabloya işaret eden Şen, bu durumun risk yönetiminin önemini net biçimde gösterdiğini savundu ve “Bu sefer sadece kar yağacak dedik. Gördünüz mü ne oldu İstanbul’da.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında daha önce kendilerini eleştiren kesimlere de göndermede bulunan Orhan Şen, farklı çevrelerden gelen tepkileri hatırlatarak dikkat çeken bir çıkış yaptı:

“Esnafından duayen gazetecisine, milletvekilinden çaycısına kadar… Şimdi o gazeteci, o kişiler ne diyecekler acaba.”