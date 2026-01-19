İstanbul'daki Kar Yağışı Hayatı Felç Etti, Trafik Kilitlendi: Meteorolojiden Yeni Açıklama Geldi
İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, sabah saatleriyle birlikte kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Birçok ana arterde trafik durma noktasına gelirken, yaşanan aksamaların ardından Meteoroloji’den yeni değerlendirme ve uyarılar paylaşıldı.
İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde kente adeta kartpostallık manzaralar yaşatırken, sabah saatleriyle birlikte tablo değişti.
Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürürken, yetkililer özellikle buzlanma ve don riskine karşı sürücüleri uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul’da kar yağışı bugün de yer yer etkili olacak.
Şen, geçtiğimiz hafta risk ihtimaline dikkat çekerek vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve okulların tatil edilmesinin değerlendirilebileceği yönünde çağrılar yaptıklarını anımsattı.
Prof. Dr. Orhan Şen'in Paylaşımı👇
