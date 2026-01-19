onedio
article/share
Türkiye Kaçıncı Sırada? Dünyanın En Çok Uyuyan Ülkeleri Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.01.2026 - 12:04

Uluslararası araştırmalarla belirlenen ortalama uyku süreleri, ülkelerin günlük yaşam temposu ve çalışma alışkanlıkları hakkında dikkat çekici ipuçları veriyor. Bazı ülkelerde uyku süresi 8 saatin üzerine çıkarken, yoğun yaşam temposuna sahip ülkelerde bu sürenin daha düşük olduğu görülüyor. Peki, Türkiye bu sıralamada nerede duruyor? İşte uyku süresi en fazla olan 10 ülke...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Uluslararası uyku araştırmaları ve son yayımlanan küresel raporlar, ülkelerin ortalama uyku süreleri arasında dikkat çekici farklar olduğunu ortaya koyuyor.

Yaşam tarzı, çalışma saatleri, sosyal alışkanlıklar ve kültürel faktörler, bireylerin günlük uyku süresini doğrudan etkiliyor. 2024–2025 döneminde yayımlanan güncel veriler esas alınarak hazırlanan bu listede, yetişkin nüfusun ortalama gece uykusu süreleri yer alıyor.

İşte En Çok Uyuyan 10 Ülke

  • Hollanda: Yaklaşık 8 saat 5 dakika

  • Yeni Zelanda: Yaklaşık 8 saat 4 dakika

  • Fransa: Yaklaşık 8 saat 3 dakika

  • Avustralya: Yaklaşık 8 saat 1 dakika

  • Belçika: Yaklaşık 8 saat 1 dakika

  • Kanada: Yaklaşık 7 saat 58 dakika

  • Birleşik Krallık: Yaklaşık 7 saat 54 dakika

  • ABD: Yaklaşık 7 saat 52 dakika

  • Japonya: Yaklaşık 7 saat 30 dakika

  • Singapur: Yaklaşık 7 saat 24 dakika

Araştırmalar, özellikle Batı Avrupa ve Okyanusya ülkelerinde uyku sürelerinin görece daha uzun olduğunu gösteriyor. Buna karşılık, yoğun iş temposu ve büyük şehir yaşamının baskın olduğu Asya ülkelerinde ortalama uyku süresi daha kısa seviyelerde seyrediyor. Uzmanlar, uyku süresinin yalnızca bireysel sağlık değil; iş verimliliği, ruh hali ve genel yaşam kalitesi üzerinde de belirleyici bir rol oynadığına dikkat çekiyor.

Türkiye Kaçıncı Sırada?

Resmî araştırma verilerine göre Türkiye, ortalama uyku süresiyle dünya sıralamasında genelde listenin altlarında yer alıyor.

Son verilere göre uyku süresi verilerinde Türkiye yaklaşık 6,8 saat ile değerlendiriliyor ve bu puanla sıralamada 20–25 civarında bir konumda yer alıyor.

