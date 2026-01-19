Türkiye Kaçıncı Sırada? Dünyanın En Çok Uyuyan Ülkeleri Belli Oldu

Hollanda: Yaklaşık 8 saat 5 dakika

Yeni Zelanda: Yaklaşık 8 saat 4 dakika

Fransa: Yaklaşık 8 saat 3 dakika

Avustralya: Yaklaşık 8 saat 1 dakika

Belçika: Yaklaşık 8 saat 1 dakika

Kanada: Yaklaşık 7 saat 58 dakika

Birleşik Krallık: Yaklaşık 7 saat 54 dakika

ABD: Yaklaşık 7 saat 52 dakika

Japonya: Yaklaşık 7 saat 30 dakika

Singapur: Yaklaşık 7 saat 24 dakika

Araştırmalar, özellikle Batı Avrupa ve Okyanusya ülkelerinde uyku sürelerinin görece daha uzun olduğunu gösteriyor. Buna karşılık, yoğun iş temposu ve büyük şehir yaşamının baskın olduğu Asya ülkelerinde ortalama uyku süresi daha kısa seviyelerde seyrediyor. Uzmanlar, uyku süresinin yalnızca bireysel sağlık değil; iş verimliliği, ruh hali ve genel yaşam kalitesi üzerinde de belirleyici bir rol oynadığına dikkat çekiyor.