Uçak Kabinlerinde Powerbank Dönemi: Yeni Kurallar Yürürlüğe Girdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.01.2026 - 07:52

Uçak kabinlerinde powerbank ve taşınabilir bataryalarla ilgili kurallar sıkılaşıyor. Lufthansa, artan batarya kaynaklı yangın riskleri nedeniyle yolcuların kabinde elektronik cihazlarını şarj etmesini ve baş üstü dolaplara powerbank koymasını yasakladı. Yolcular artık cihazlarını uçuş öncesinde şarj etmeli ve powerbank’lerini sadece el bagajında veya üzerinde taşıyabilecek. Yeni düzenlemeler, grubun tüm bağlı havayollarında geçerli olacak.

Kaynak: https://www.euronews.com/2026/01/18/t...
Uçak kabinlerinde power bank ve bataryalar için yeni dönem başladı.

Artan batarya kaynaklı yangın riskleri nedeniyle Lufthansa, bu cihazların kullanımını ciddi şekilde kısıtlayan ve taşınma kurallarını sıkılaştıran yeni düzenlemeleri devreye aldı.

Yeni kurallara göre yolcular, uçak içi eğlence sistemleri üzerinden elektronik cihazlarını artık şarj edemeyecek ve power bank ile cep telefonu, tablet gibi cihazların şarj edilmesi yasaklanacak. Power bank’ler sadece yolcunun üzerinde veya koltuk altındaki el bagajında taşınabilecek; baş üstü dolaplara konması kesinlikle yasak.

Batarya kapasitesi sınırlandı.

Azami 100 Wh (27.000 mAh) üzerindeki cihazlar için havayolu onayı gerekiyor, aksi takdirde el konulup imha edilecek. Ayrıca her yolcu en fazla iki power bank taşıyabilecek.

Lufthansa sözcüsü, uygulamanın Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tavsiyeleri doğrultusunda hayata geçirildiğini ve grup havayolları Swiss, Eurowings, Austrian Airlines gibi tüm bağlı şirketlerde geçerli olduğunu belirtti.

Sıkı önlemler, Ocak 2025’te Air Busan’a ait bir uçakta baş üstü dolabındaki power bank’in neden olduğu yangında 27 kişinin yaralanması sonrası gündeme gelmişti. Olay, batarya kaynaklı risklerin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

