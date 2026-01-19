Uçak Kabinlerinde Powerbank Dönemi: Yeni Kurallar Yürürlüğe Girdi

Azami 100 Wh (27.000 mAh) üzerindeki cihazlar için havayolu onayı gerekiyor, aksi takdirde el konulup imha edilecek. Ayrıca her yolcu en fazla iki power bank taşıyabilecek.

Lufthansa sözcüsü, uygulamanın Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tavsiyeleri doğrultusunda hayata geçirildiğini ve grup havayolları Swiss, Eurowings, Austrian Airlines gibi tüm bağlı şirketlerde geçerli olduğunu belirtti.

Sıkı önlemler, Ocak 2025’te Air Busan’a ait bir uçakta baş üstü dolabındaki power bank’in neden olduğu yangında 27 kişinin yaralanması sonrası gündeme gelmişti. Olay, batarya kaynaklı risklerin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.