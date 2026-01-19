Uçak Kabinlerinde Powerbank Dönemi: Yeni Kurallar Yürürlüğe Girdi
Uçak kabinlerinde powerbank ve taşınabilir bataryalarla ilgili kurallar sıkılaşıyor. Lufthansa, artan batarya kaynaklı yangın riskleri nedeniyle yolcuların kabinde elektronik cihazlarını şarj etmesini ve baş üstü dolaplara powerbank koymasını yasakladı. Yolcular artık cihazlarını uçuş öncesinde şarj etmeli ve powerbank’lerini sadece el bagajında veya üzerinde taşıyabilecek. Yeni düzenlemeler, grubun tüm bağlı havayollarında geçerli olacak.
Uçak kabinlerinde power bank ve bataryalar için yeni dönem başladı.
Batarya kapasitesi sınırlandı.
