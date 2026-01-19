onedio
AB Liderleri Grönland Krizi İçin Olağanüstü Toplantı Düzenleyecek: Ortak Karara Varmaları Bekleniyor

Avrupa Birliği Donald Trump
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.01.2026 - 07:39

Avrupa Birliği liderleri, ABD’nin Grönland’a yönelik baskıları ve uygulamayı planladığı gümrük vergileri sonrası önümüzdeki günlerde olağanüstü bir zirve düzenleyecek. Toplantıda üye ülkelerin, uluslararası hukuk, toprak bütünlüğü ve ortak güvenlik çıkarları çerçevesinde ortak bir tavır belirlemesi bekleniyor.

Kaynak: CNBC

Kaynak: https://www.cnbce.com/haberler/ab-lid...
Avrupa Birliği (AB) liderleri, önümüzdeki günlerde Grönland konusunu görüşmek üzere olağanüstü bir zirve düzenleyecek.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, üye ülkelerin Grönland bağlamında uluslararası hukuk, toprak bütünlüğü ve egemenlik konularında ortak bir tutum sergilediğini açıkladı.

Costa, Danimarka ve Grönland’a destek konusunda birlik içinde olduklarını, özellikle NATO çerçevesinde Arktik’te ortak transatlantik güvenlik çıkarlarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Ayrıca Washington tarafından açıklanan gümrük vergilerinin hem transatlantik ilişkileri zedeleyeceğini hem de AB-ABD ticaret anlaşmalarına aykırı olduğunu üye ülkelerin kabul ettiğini belirtti. Liderler, ortak çıkarları ilgilendiren konularda ABD ile iş birliğini sürdürmeye ve her türlü baskıya karşı kendilerini savunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Olağanüstü toplantının, AB liderlerinin bu konudaki stratejik yaklaşımını netleştirmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Grönland’ın “ulusal güvenlik açısından kritik” olduğunu ve “Altın Kubbe projesi” için hayati öneme sahip olduğunu belirtmişti. ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri yetkililerinin görüşmelerine rağmen anlaşmazlıklar devam etmiş, Washington’un Grönland’ı ele geçirme isteği öne çıkmıştı.

Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland, egemenliğin devredilmesini içeren ABD tekliflerini reddetmişti. Bunun üzerine Danimarka, bölgedeki askeri iş birliğini güçlendirme çağrısı yapmış ve Avrupa ülkeleri küçük birlikler ve subaylarını Grönland’a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump ise, Grönland konusunda anlaşmaya varılmadığı sürece bazı Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. 1 Şubat 2026’dan itibaren sekiz Avrupa ülkesi için yüzde 10, 1 Haziran’dan sonra ise yüzde 25 vergi uygulanacağı belirtilmişti. Trump, vergi uygulamasının Grönland’ın tamamen satın alınmasına ilişkin bir anlaşma yapılana kadar devam edeceğini kaydetti.

Ortak kararın ne olacağı belli değil mi :)

deniz

köyün delisi gibi yokuş aşağı geliyor adam