AB Liderleri Grönland Krizi İçin Olağanüstü Toplantı Düzenleyecek: Ortak Karara Varmaları Bekleniyor
Avrupa Birliği liderleri, ABD’nin Grönland’a yönelik baskıları ve uygulamayı planladığı gümrük vergileri sonrası önümüzdeki günlerde olağanüstü bir zirve düzenleyecek. Toplantıda üye ülkelerin, uluslararası hukuk, toprak bütünlüğü ve ortak güvenlik çıkarları çerçevesinde ortak bir tavır belirlemesi bekleniyor.
Avrupa Birliği (AB) liderleri, önümüzdeki günlerde Grönland konusunu görüşmek üzere olağanüstü bir zirve düzenleyecek.
Olağanüstü toplantının, AB liderlerinin bu konudaki stratejik yaklaşımını netleştirmesi bekleniyor.
