AB Liderleri Grönland Krizi İçin Olağanüstü Toplantı Düzenleyecek: Ortak Karara Varmaları Bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Grönland’ın “ulusal güvenlik açısından kritik” olduğunu ve “Altın Kubbe projesi” için hayati öneme sahip olduğunu belirtmişti. ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri yetkililerinin görüşmelerine rağmen anlaşmazlıklar devam etmiş, Washington’un Grönland’ı ele geçirme isteği öne çıkmıştı.

Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland, egemenliğin devredilmesini içeren ABD tekliflerini reddetmişti. Bunun üzerine Danimarka, bölgedeki askeri iş birliğini güçlendirme çağrısı yapmış ve Avrupa ülkeleri küçük birlikler ve subaylarını Grönland’a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump ise, Grönland konusunda anlaşmaya varılmadığı sürece bazı Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. 1 Şubat 2026’dan itibaren sekiz Avrupa ülkesi için yüzde 10, 1 Haziran’dan sonra ise yüzde 25 vergi uygulanacağı belirtilmişti. Trump, vergi uygulamasının Grönland’ın tamamen satın alınmasına ilişkin bir anlaşma yapılana kadar devam edeceğini kaydetti.