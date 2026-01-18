BEDAŞ Duyurdu: İstanbul'un Belirli Yerlerinde 8 Saatlik Elektrik Kesintisi Yaşanacak
İstanbul’da bazı bölgelerde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrikler kesilecek. BEDAŞ’ın duyurusuna göre, kesintiler 8 saate kadar sürebilecek ve gün boyu farklı ilçelerde etkili olacak. Çalışmaların amacı, şebeke güvenliğini sağlamak ve altyapı iyileştirmelerini tamamlamak olarak açıklandı.
19 Ocak 2026 Pazartesi İstanbul'un bazı kesimlerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
İşte 19 Ocak Pazartesi Elektrik Kesilecek Yerler
