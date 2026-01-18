onedio
BEDAŞ Duyurdu: İstanbul'un Belirli Yerlerinde 8 Saatlik Elektrik Kesintisi Yaşanacak

Metehan Bozkurt
18.01.2026 - 16:04

İstanbul’da bazı bölgelerde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrikler kesilecek. BEDAŞ’ın duyurusuna göre, kesintiler 8 saate kadar sürebilecek ve gün boyu farklı ilçelerde etkili olacak. Çalışmaların amacı, şebeke güvenliğini sağlamak ve altyapı iyileştirmelerini tamamlamak olarak açıklandı.

19 Ocak 2026 Pazartesi İstanbul'un bazı kesimlerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan planlı bakım programına göre, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul’un birçok önemli ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Özellikle Avrupa Yakası’nda sabah saatlerinde başlayacak kesintilerin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İşte 19 Ocak Pazartesi Elektrik Kesilecek Yerler

  • Avrupa Yakası

Bağcılar: 15 Temmuz, Kemalpaşa, Fevzi Çakmak ve Mahmutbey mahallelerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında kısmi kesintiler olacak.

Bakırköy: Ataköy (3-4-11. Kısım), Zeytinlik ve Zuhuratbaba mahallelerinde 08.00 - 15.00 arası çalışma yapılacak.

Büyükçekmece: Güzelce, Ekinoba, Mimar Sinan Merkez ve Ulus mahalleleri 09.00 - 17.00 saatleri arasında etkilenecek.

Bayrampaşa & GOP: Cevatpaşa ve Karadeniz Mahallesi (Selanik Sokak) 09.00 - 13.00 saatleri arasında enerjisiz kalacak.

Bahçelievler: Yenibosna Merkez ve Çobançeşme civarında gün boyu sürecek bakım çalışmaları planlanıyor.

  • Anadolu Yakası'nda Durum

Anadolu Yakası'nda (AYEDAŞ) ise Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz'un belirli noktalarında daha kısa süreli ve lokal trafo bakımları yapılması öngörülüyor.

  • Vatandaşlara Uyarılar

Yetkililer, planlı kesintiler sırasında elektronik cihazların fişten çekilmesini, asansör kullanımına dikkat edilmesini ve çalışma saatlerinin iş güvenliği şartlarına göre değişebileceğini hatırlattı.

Kesintileri sorgulamak için BEDAŞ'ın sitesinden yararlanabilirsiniz.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
türkiye39 osmanlı

NOGAYIN SİYASİ KÖŞESİ : EĞİTİM SİSTEMİNİN ÇÖKÜŞÜ VE CUMHURİYETİN TASFİYESİ... https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2026/01/egitim-sisteminin-cokusu-ve.html?spr... Devamını Gör

sinan

Akape elektriği CHP'nin kazandığı şehirlerde bilinçli kesiyor .. yıldırma politikası yeni taktik.

Do I Wanna Know

Hadi bakalım, başladık