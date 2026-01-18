İstanbul’da Dün Akşam Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Bugün de Etkisini Sürdürecek
AKOM tarafından İstanbul’da hafta sonu kar yağışı beklentisi olduğu açıklanmıştı. İstanbul’da dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Arnavutköy, Beşiktaş, Üsküdar, Çekmeköy, Kağıthane gibi ilçelerde kısa sürede araçlar ve yeşil alanlar karla kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre İstanbul’da bugün de kar ve karla karışık yağmur olacak. Ülkemizde kar yağışlarının Kastamonu ve Samsun çevresinde kuvvetli olması beklenirken vatandaşlar yaşanacak olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Türkiye’de bugün ülkenin kuzey kesimleri ile birlikte Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak.
İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de sürecek.
18 Ocak Pazar Hava Durumu 👇
19 Ocak Pazartesi Hava Durumu 👇
20 Ocak Salı Hava Durumu 👇
21 Ocak Çarşamba Hava Durumu 👇
22 Ocak Perşembe Hava Durumu 👇
