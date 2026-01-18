onedio
Haberler
Gündem
İstanbul’da Dün Akşam Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Bugün de Etkisini Sürdürecek

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.01.2026 - 08:23

AKOM tarafından İstanbul’da hafta sonu kar yağışı beklentisi olduğu açıklanmıştı. İstanbul’da dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Arnavutköy, Beşiktaş, Üsküdar, Çekmeköy, Kağıthane gibi ilçelerde kısa sürede araçlar ve yeşil alanlar karla kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre İstanbul’da bugün de kar ve karla karışık yağmur olacak. Ülkemizde kar yağışlarının Kastamonu ve Samsun çevresinde kuvvetli olması beklenirken vatandaşlar yaşanacak olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Türkiye’de bugün ülkenin kuzey kesimleri ile birlikte Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak.

Karla karışık yağmur ve kar; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde etkili olacak.

Kar yağışı en çok Kastamonu ve Samsun çevrelerinde hayatı olumsuz etkileyecek.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de sürecek.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Bazı ilçelerin yüksek kesimleri ile binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Sultangazi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı sürdü.

Çamlıca Tepesi'nde kar yağışını fırsat bilerek yürüyüş yapanlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

18 Ocak Pazar Hava Durumu 👇

19 Ocak Pazartesi Hava Durumu 👇

20 Ocak Salı Hava Durumu 👇

21 Ocak Çarşamba Hava Durumu 👇

22 Ocak Perşembe Hava Durumu 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
