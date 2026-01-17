onedio
Yıpranma Payı Kapsamındaki Meslekler 5 Yıl Daha Erken Emekli Olacak

Yıpranma Payı Kapsamındaki Meslekler 5 Yıl Daha Erken Emekli Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
17.01.2026 - 22:14

Emekliliğe ulaşmak isteyen milyonlar için belirleyici iki unsur prim günü ve yaştır. Bu koşulları tamamlamak çoğu çalışan için uzun yıllar alırken, bazı meslekler yapıları gereği sağlık ve yaşam süresi üzerinde daha ağır bir yük oluşturur.

Devlet bu eşitsizliği dengelemek amacıyla “yıpranma payı” uygulamasını hayata geçirdi. 2026’ya kadar kapsamı dar olan sistem, yeni düzenlemelerle genişletildi; teknolojik risk barındıran işler ile pandemi sonrası önemi daha net görülen sağlık meslekleri daha güçlü biçimde kapsama alındı. Bu mesleklerde çalışanlar için 12 aylık fiili çalışma, SGK kayıtlarında 15 ay olarak sayılıyor. Aradaki bu fark, emeklilikte ciddi bir zaman avantajı sağlıyor.

Yıpranma payı nedir?

Yıpranma payı nedir?

Fiili Hizmet Süresi Zammı, riskli ve yıpratıcı işlerde çalışanlara her çalışma yılı için ek prim günü kazandıran bir uygulamadır. Standart bir masa başı çalışanın yıllık primi 360 gün üzerinden hesaplanırken, yıpranma payı bulunan mesleklerde bu süre; işin niteliğine göre 60, 90 ya da 180 gün artırımlı olarak yazılır.

Örneğin yıllık 90 gün fiili hizmet zammı olan bir işte çalıştığınızı düşünelim. Siz yıl boyunca fiilen 360 gün çalışırsınız, ancak SGK kayıtlarına 360 + 90 olmak üzere toplam 450 gün prim eklenir. Böylece prim gün sayınız çok daha kısa sürede tamamlanır.

Bu avantaj sadece primle sınırlı değildir. Kazanılan ilave günler, emeklilik yaşından da düşülür. Örneğin normalde 60 yaşında emekli olmanız gerekirken, biriken yıpranma süreleri sayesinde bu yaş 55’e kadar inebilir. Mevzuat, bu yolla en fazla 5 yıl; bazı son derece ağır işlerde ise 8 yıla kadar erken emeklilik hakkı tanımaktadır.

Hangi meslekler bu gruba dahil?

Hangi meslekler bu gruba dahil?

2026’da yapılan düzenlemeyle birlikte fiili hizmet süresi zammından yararlanan mesleklerin kapsamı önemli ölçüde genişletildi. Yıpranma payı artık çok daha fazla çalışan için geçerli. İşte bu haktan yararlanan öne çıkan meslek grupları:

Sağlık sektörü çalışanları: Doktorlar, hemşireler, ebeler, hasta bakıcılar, röntgen teknisyenleri ve ambulans şoförleri yılda 60 gün ek prim kazanıyor.

Basın mensupları: Sarı basın kartına sahip muhabirler ve basın çalışanları yıpranma payı kapsamında değerlendiriliyor.

Maden ve yeraltı işçileri: En avantajlı gruplardan biri. Bu alanda çalışanlara yılda 180 gün, yani 6 ay fiili hizmet zammı uygulanıyor.

Güvenlik güçleri: Askerler, polisler, MİT personeli ile cezaevi infaz ve koruma memurları bu kapsama dahil.

Ağır sanayi çalışanları: Demir-çelik tesislerinde görev yapanlar ile cıva, asit gibi zararlı maddelerle çalışan işçiler yıpranma payından yararlanıyor.

İtfaiye personeli: Yangınla mücadele eden ekipler de riskli meslekler arasında yer alıyor.

2026 ile eklenen yeni meslekler: Çimento fabrikası çalışanları, alüminyum tesisleri, dökümhaneler ve cam sanayisinde çalışan işçiler de artık yıpranma payı hakkına sahip.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
