Yıpranma Payı Kapsamındaki Meslekler 5 Yıl Daha Erken Emekli Olacak
Emekliliğe ulaşmak isteyen milyonlar için belirleyici iki unsur prim günü ve yaştır. Bu koşulları tamamlamak çoğu çalışan için uzun yıllar alırken, bazı meslekler yapıları gereği sağlık ve yaşam süresi üzerinde daha ağır bir yük oluşturur.
Devlet bu eşitsizliği dengelemek amacıyla “yıpranma payı” uygulamasını hayata geçirdi. 2026’ya kadar kapsamı dar olan sistem, yeni düzenlemelerle genişletildi; teknolojik risk barındıran işler ile pandemi sonrası önemi daha net görülen sağlık meslekleri daha güçlü biçimde kapsama alındı. Bu mesleklerde çalışanlar için 12 aylık fiili çalışma, SGK kayıtlarında 15 ay olarak sayılıyor. Aradaki bu fark, emeklilikte ciddi bir zaman avantajı sağlıyor.
Yıpranma payı nedir?
Hangi meslekler bu gruba dahil?
