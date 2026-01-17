Yıpranma Payı Kapsamındaki Meslekler 5 Yıl Daha Erken Emekli Olacak

Fiili Hizmet Süresi Zammı, riskli ve yıpratıcı işlerde çalışanlara her çalışma yılı için ek prim günü kazandıran bir uygulamadır. Standart bir masa başı çalışanın yıllık primi 360 gün üzerinden hesaplanırken, yıpranma payı bulunan mesleklerde bu süre; işin niteliğine göre 60, 90 ya da 180 gün artırımlı olarak yazılır.

Örneğin yıllık 90 gün fiili hizmet zammı olan bir işte çalıştığınızı düşünelim. Siz yıl boyunca fiilen 360 gün çalışırsınız, ancak SGK kayıtlarına 360 + 90 olmak üzere toplam 450 gün prim eklenir. Böylece prim gün sayınız çok daha kısa sürede tamamlanır.

Bu avantaj sadece primle sınırlı değildir. Kazanılan ilave günler, emeklilik yaşından da düşülür. Örneğin normalde 60 yaşında emekli olmanız gerekirken, biriken yıpranma süreleri sayesinde bu yaş 55’e kadar inebilir. Mevzuat, bu yolla en fazla 5 yıl; bazı son derece ağır işlerde ise 8 yıla kadar erken emeklilik hakkı tanımaktadır.