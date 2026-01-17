Ayetullah Hamaney, İran'daki Can Kayıplarıyla İlgili Trump'ı Sorumlu Tuttu
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede devam eden protestolarda yaşanan can kayıplarının sorumluluğunu ABD Başkanı Donald Trump’a yükledi. Cumartesi günü yaptığı açıklamada Hamaney, Trump’ın İran halkına yönelik tutumunun ve açıklamalarının ölümlere varan sonuçlar doğurduğunu savundu.
Yaşananları “ABD kaynaklı bir komplo” olarak nitelendiren Hamaney, Washington yönetiminin hedefinin İran’ı zayıflatmak ve ülkeyi yeniden askeri, siyasi ve ekonomik açıdan kontrolü altına almak olduğunu ileri sürdü.
Hamaney'den sert tutum sinyali...
Trump'tan Hamaney'e cevap gecikmedi.
Batı'da da protestolar oluyor ama hiçbir lider halkına böyle kin kusmuyor. Sizin kabile yasalarını referans alan hayat görüşünüzde ciddi bir sorun var.