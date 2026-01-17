Ayetullah Hamaney, İran'daki Can Kayıplarıyla İlgili Trump'ı Sorumlu Tuttu

Hamaney, açıklamalarında protestoculara karşı sert bir çizgi izleyeceklerinin de mesajını verdi. İran lideri, “Tanrı’nın yardımıyla İran halkı, geçmişte olduğu gibi isyancıların belini kırmalıdır” diyerek güvenlik güçlerine ve destekçilerine kararlılık çağrısı yaptı.

Ülkeyi savaşa sürükleme niyetleri olmadığını savunan Hamaney, buna karşın olaylara karışanları affetmeyeceklerini vurguladı. “Yerli suçlular bağışlanmayacak, yabancı suçlular ise çok daha tehlikelidir; onları da affetmeyeceğiz” sözleriyle hem içerideki hem de dış bağlantılı aktörlere açık bir uyarıda bulundu.