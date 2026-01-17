onedio
Ayetullah Hamaney, İran'daki Can Kayıplarıyla İlgili Trump'ı Sorumlu Tuttu

Ayetullah Hamaney, İran'daki Can Kayıplarıyla İlgili Trump'ı Sorumlu Tuttu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.01.2026 - 21:53

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede devam eden protestolarda yaşanan can kayıplarının sorumluluğunu ABD Başkanı Donald Trump’a yükledi. Cumartesi günü yaptığı açıklamada Hamaney, Trump’ın İran halkına yönelik tutumunun ve açıklamalarının ölümlere varan sonuçlar doğurduğunu savundu.

Yaşananları “ABD kaynaklı bir komplo” olarak nitelendiren Hamaney, Washington yönetiminin hedefinin İran’ı zayıflatmak ve ülkeyi yeniden askeri, siyasi ve ekonomik açıdan kontrolü altına almak olduğunu ileri sürdü.

Hamaney'den sert tutum sinyali...

Hamaney'den sert tutum sinyali...

Hamaney, açıklamalarında protestoculara karşı sert bir çizgi izleyeceklerinin de mesajını verdi. İran lideri, “Tanrı’nın yardımıyla İran halkı, geçmişte olduğu gibi isyancıların belini kırmalıdır” diyerek güvenlik güçlerine ve destekçilerine kararlılık çağrısı yaptı.

Ülkeyi savaşa sürükleme niyetleri olmadığını savunan Hamaney, buna karşın olaylara karışanları affetmeyeceklerini vurguladı. “Yerli suçlular bağışlanmayacak, yabancı suçlular ise çok daha tehlikelidir; onları da affetmeyeceğiz” sözleriyle hem içerideki hem de dış bağlantılı aktörlere açık bir uyarıda bulundu.

Trump'tan Hamaney'e cevap gecikmedi.

Trump'tan Hamaney'e cevap gecikmedi.

Trump, Politico’ya verdiği demeçte İran lideri Hamaney’i sert sözlerle hedef aldı. ABD Başkanı, 'Hamaney hasta bir adam. Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran, kötü liderliği nedeniyle dünyanın yaşanması en kötü ülkelerinden biri' ifadelerini kullandı.

Hamaney’i ülkedeki şiddetin başlıca sorumlusu olarak gösteren Trump, İran liderinin yönetim anlayışını eleştirerek, 'Bir ülke lideri olarak suçlu olduğu şey, ülkenin tamamen yıkımı ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Bozkurt

Batı'da da protestolar oluyor ama hiçbir lider halkına böyle kin kusmuyor. Sizin kabile yasalarını referans alan hayat görüşünüzde ciddi bir sorun var.