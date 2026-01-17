Radarda Yeni Sistemle Kamerayı Görünce Yavaşlamak Yetmeyecek

Ortalama Hız İhlal Sistemi, ilkokul fizik dersindeki 'Yol = Hız x Zaman' formülüne göre çalışıyor. Örneğin, Ankara-İstanbul otoyolunda iki gişe arası 100 km ve hız sınırı 140 km/s olsun. Kurala uyan bir sürücü mesafeyi en az 42 dakikada tamamlamalıdır.

Siz A gişesinden 14:00’te girdiniz, B gişesinden 14:35’te çıktınız. Sistem hemen hesaplıyor: '100 km’yi 35 dakikada gitmiş = ortalama hız 171 km/s.' Çıkışta hızınızı düşürseniz bile sistem, aradaki süre farkını hız ihlali kanıtı olarak kabul ediyor. Ceza, fotoğrafınızla birlikte saniyeler içinde onaylanıyor.