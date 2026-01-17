onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Radarda Yeni Sistemle Kamerayı Görünce Yavaşlamak Yetmeyecek

Radarda Yeni Sistemle Kamerayı Görünce Yavaşlamak Yetmeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.01.2026 - 00:14

2026’yla birlikte radar görüp yavaşlayıp sonra hızlanma dönemi sona erdi. İçişleri’nin hayata geçirdiği yapay zekâ destekli Akıllı Koridor Sistemi, anlık hız yerine iki nokta arasındaki ortalamayı esas alıyor. Sistem bununla da yetinmiyor; hatalı şerit değişimi ve emniyet kemeri ihlallerini gece-gündüz tespit ederek cezaları doğrudan e-Devlet’e yansıtıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Radar görünce yavaşlamak tarih oluyor.

Radar görünce yavaşlamak tarih oluyor.

Sürücülerin yıllardır başvurduğu “radar gör–yavaşla, geçince hızlan” alışkanlığı 2026 itibarıyla tarihe karıştı. Trafik güvenliğini yeterince sağlamayan bu refleksin yerine, yolu baştan sona izleyen teknolojik denetim geldi. PTS kameralarıyla oluşturulan “hız koridorları”, tek bir noktadaki hızı değil, iki nokta arasındaki ortalamayı hesaplıyor. Kamera önünden yavaş geçmek artık kurtarmıyor; mesafeyi olması gerekenden kısa sürede tamamlayan sürücü, sistem tarafından otomatik olarak tespit edilip cezalandırılıyor. Matematik şaşmıyor, kaçış kalmıyor.

Basit bir matematik hesabıyla sistem nasıl işliyor?

Basit bir matematik hesabıyla sistem nasıl işliyor?

Ortalama Hız İhlal Sistemi, ilkokul fizik dersindeki 'Yol = Hız x Zaman' formülüne göre çalışıyor. Örneğin, Ankara-İstanbul otoyolunda iki gişe arası 100 km ve hız sınırı 140 km/s olsun. Kurala uyan bir sürücü mesafeyi en az 42 dakikada tamamlamalıdır.

Siz A gişesinden 14:00’te girdiniz, B gişesinden 14:35’te çıktınız. Sistem hemen hesaplıyor: '100 km’yi 35 dakikada gitmiş = ortalama hız 171 km/s.' Çıkışta hızınızı düşürseniz bile sistem, aradaki süre farkını hız ihlali kanıtı olarak kabul ediyor. Ceza, fotoğrafınızla birlikte saniyeler içinde onaylanıyor.

Mola ile oyalanmak çözüm olmayacak.

Mola ile oyalanmak çözüm olmayacak.

Sürücüler arasında yayılan bir şehir efsanesi şöyleydi: 'Hızlı giderim, sonra benzinlikte 10 dakika çay içerim, ortalamam düşer.' 2026’da bu açık kapandı. Artık koridorlar uzun gişe araları yerine kısa “kavşaktan kavşağa” şekilde kuruluyor. Özellikle Kuzey Marmara, İzmir-İstanbul ve Anadolu otoyollarında kameralar her 10-20 km’de, dinlenme tesisleri giriş-çıkışlarına yerleştirildi. Mola vererek süreyi uzatmanız, sadece sonraki kısa parkur ortalamanızı düşürür; önceki ihlali silmez. Sistem yolculuğu 50 parçaya bölüp her biri ayrı denetleyebilir.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın