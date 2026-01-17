Radarda Yeni Sistemle Kamerayı Görünce Yavaşlamak Yetmeyecek
2026’yla birlikte radar görüp yavaşlayıp sonra hızlanma dönemi sona erdi. İçişleri’nin hayata geçirdiği yapay zekâ destekli Akıllı Koridor Sistemi, anlık hız yerine iki nokta arasındaki ortalamayı esas alıyor. Sistem bununla da yetinmiyor; hatalı şerit değişimi ve emniyet kemeri ihlallerini gece-gündüz tespit ederek cezaları doğrudan e-Devlet’e yansıtıyor.
Radar görünce yavaşlamak tarih oluyor.
Basit bir matematik hesabıyla sistem nasıl işliyor?
Mola ile oyalanmak çözüm olmayacak.
