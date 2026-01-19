Kar Yağışı Geliyor: 9 İl İçin Meteorolojiden Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 9 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
Meteoroloji, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının daha yoğun olabileceğine dikkat çekti.
Vatandaşlara Tedbir Çağrısı
