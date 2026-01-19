onedio
Kar Yağışı Geliyor: 9 İl İçin Meteorolojiden Sarı Kodlu Uyarı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.01.2026 - 07:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 9 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının daha yoğun olabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı. Sürücülerden hızlarını ve dikkatlerini artırmaları, MGM’nin güncel uyarılarını yakından takip etmeleri istendi.

İşte Sarı Kod Uyarısı Verilen İller

  • Bartın

  • Kastamonu

  • Sinop

  • Batman

  • Bitlis

  • Van

  • Siirt

  • Şırnak

  • Hakkari

Vatandaşlara Tedbir Çağrısı

Sarı kod, “hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturabileceği” anlamına geliyor. MGM, kırsal ve dağlık bölgelerde yaşayan başta olmak üzere tüm vatandaşları hazırlıklı olmaya davet etti. Olası olumsuzluklara karşı ilgili kurumlar da teyakkuzda bulunuyor.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
