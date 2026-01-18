Hepsi En Çalışkanını Seçti: Yapay Zekaya Göre Evlenilecek Burçlar Belli Oldu
Grok, Gemini ve ChatGPT gibi yapay zekalara “evlenilecek burçlar hangileri?” diye sorduk. Sonuçlar, her burcun çalışma disiplini ve sorumluluk anlayışı dikkate alınarak değerlendirildi ve “en çalışkan” burçlar öne çıktı. Kimler listede? İşte yapay zekaya göre 'evlenilecek' burçlar...
ChatGPT: Kadın- Boğa / Erkek: Koç
Gemini: Kadın - Boğa / Erkek - Başak
Grok: Kadın - Yay / Erkek - Kova
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
