Yabancı Madde İçeriyor: Ünlü Su Markasının 144 Bin Litrelik Şişe Suyu Toplatıldı

Şirketin geri çağırma sürecini Kasım 2025’te gönüllü olarak başlattığı ifade edildi.

Ancak geri çağırmaya ilişkin detaylar sınırlı. Meijer, yabancı maddenin nasıl fark edildiği, maddenin tam olarak ne olduğu ya da şu ana kadar herhangi bir sağlık vakası yaşanıp yaşanmadığı konusunda ek bir açıklama yapmadı. FDA da geri çağırmaya henüz resmi bir risk sınıflandırması atamadı.

FDA’nın geri çağırma sistemi üç seviyeden oluşuyor. Sınıf I, ürünün ciddi sağlık sorunlarına veya ölüme yol açma ihtimali olduğu durumları kapsarken; Sınıf II, geçici ya da tıbbi olarak geri döndürülebilir sağlık etkilerinin söz konusu olabileceği durumlar için kullanılıyor. Sınıf III ise ürünün sağlık açısından ciddi bir risk oluşturmasının beklenmediği geri çağırmaları ifade ediyor.