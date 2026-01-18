Yabancı Madde İçeriyor: Ünlü Su Markasının 144 Bin Litrelik Şişe Suyu Toplatıldı
ABD’de ünlü bir market zincirine ait şişe suyu ürünleri, içerisinde tespit edilen yabancı madde nedeniyle toplatılma kararıyla gündeme geldi. Yetkililerin açıklamasına göre yaklaşık 144 bin litreyi bulan ürünler, olası risklere karşı önlem amacıyla satıştan çekildi. Geri çağırma süreci gönüllü olarak başlatılırken, incelemelerin sürdüğü ve tüketicilerin ilgili parti kodlarına sahip ürünleri kullanmamaları gerektiği bildirildi.
ABD’de on binlerce galon şişe su, ürünlerin içinde siyah renkli, yüzen bir yabancı madde tespit edilmesi üzerine geri çağrıldı.
Michigan merkezli Meijer Distribution Inc. tarafından dört adetlik koliler halinde piyasaya sürülen ürünlerin son tüketim tarihi 4 Ekim 2026, parti kodu ise 39-222 #3 olarak açıklandı.
