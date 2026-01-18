onedio
Yabancı Madde İçeriyor: Ünlü Su Markasının 144 Bin Litrelik Şişe Suyu Toplatıldı

Metehan Bozkurt
18.01.2026 - 14:42

ABD’de ünlü bir market zincirine ait şişe suyu ürünleri, içerisinde tespit edilen yabancı madde nedeniyle toplatılma kararıyla gündeme geldi. Yetkililerin açıklamasına göre yaklaşık 144 bin litreyi bulan ürünler, olası risklere karşı önlem amacıyla satıştan çekildi. Geri çağırma süreci gönüllü olarak başlatılırken, incelemelerin sürdüğü ve tüketicilerin ilgili parti kodlarına sahip ürünleri kullanmamaları gerektiği bildirildi.

Kaynak: https://www.cbsnews.com/chicago/news/...
ABD’de on binlerce galon şişe su, ürünlerin içinde siyah renkli, yüzen bir yabancı madde tespit edilmesi üzerine geri çağrıldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) yayımladığı duyuruya göre, geri çağırma Meijer markasına ait Steam Distilled Water ürünlerini kapsıyor.

Toplam 38.043 galon suyun geri çağrıldığı belirtilirken, ürünlerin 128 ons (1 galon) hacminde, kırmızı kapaklı plastik bidonlar halinde satışa sunulduğu aktarıldı. Söz konusu ürünler Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde dağıtıldı.

Michigan merkezli Meijer Distribution Inc. tarafından dört adetlik koliler halinde piyasaya sürülen ürünlerin son tüketim tarihi 4 Ekim 2026, parti kodu ise 39-222 #3 olarak açıklandı.

Şirketin geri çağırma sürecini Kasım 2025’te gönüllü olarak başlattığı ifade edildi.

Ancak geri çağırmaya ilişkin detaylar sınırlı. Meijer, yabancı maddenin nasıl fark edildiği, maddenin tam olarak ne olduğu ya da şu ana kadar herhangi bir sağlık vakası yaşanıp yaşanmadığı konusunda ek bir açıklama yapmadı. FDA da geri çağırmaya henüz resmi bir risk sınıflandırması atamadı.

FDA’nın geri çağırma sistemi üç seviyeden oluşuyor. Sınıf I, ürünün ciddi sağlık sorunlarına veya ölüme yol açma ihtimali olduğu durumları kapsarken; Sınıf II, geçici ya da tıbbi olarak geri döndürülebilir sağlık etkilerinin söz konusu olabileceği durumlar için kullanılıyor. Sınıf III ise ürünün sağlık açısından ciddi bir risk oluşturmasının beklenmediği geri çağırmaları ifade ediyor.

