Bu Şehirde Nefes Almak Çok Zor: Burası Dünyanın En Yüksek Şehri Unvanını Elinde Tutuyor

Yapılan son başkanlık seçimleri, ülkede uzun yıllar boyunca etkili olan sol iktidarın gücünde belirgin bir gerilemeye işaret ederken, merkez sağın yükselişini ortaya koydu. Plaza Murillo gibi tarihi meydanlar, bu siyasi dönüşümün ve toplumsal hareketliliğin odağında yer almaya devam ediyor.

Yüksek rakımı, sert iklimi ve zorlu yaşam koşullarına rağmen La Paz, Bolivya’nın siyasi, kültürel ve toplumsal merkezlerinden biri olma niteliğini koruyor. Şehir, ziyaretçileri için fiziksel olarak zorlayıcı olsa da, sunduğu deneyimle dikkat çekmeye devam ediyor.