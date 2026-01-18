onedio
Bu Şehirde Nefes Almak Çok Zor: Burası Dünyanın En Yüksek Şehri Unvanını Elinde Tutuyor

Bu Şehirde Nefes Almak Çok Zor: Burası Dünyanın En Yüksek Şehri Unvanını Elinde Tutuyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.01.2026 - 13:50

Deniz seviyesinden 3.650 metre yükseklikte konumlanan La Paz, dünyanın en yüksek rakımlı başkenti olma unvanını uzun yıllardır koruyor. Oksijen seviyesinin belirgin biçimde düşük olduğu şehirde, günlük yaşam birçok ziyaretçi için alışılmadık derecede zorlayıcı olabiliyor. Yüksek irtifanın etkisiyle nefes almak bile çaba gerektirirken, La Paz bu ekstrem coğrafi koşullara rağmen milyonlarca insanın yaşamını sürdürdüğü hareketli bir başkent olmayı sürdürüyor.

Deniz seviyesinden 3.650 metre yükseklikte yer alan Bolivya’nın başkenti La Paz, dünyanın en yüksek rakımlı başkentleri arasında bulunuyor.

Yüksek irtifa nedeniyle kentte oksijen seviyesi belirgin şekilde düşük seyrediyor. Bu durum, özellikle şehre yeni gelenlerde baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi etkilerle kendini gösteren yükseklik hastalığını gündelik hayatın bir parçası hâline getiriyor.

Yerel halkın “Sorojchi” olarak adlandırdığı bu durum, La Paz’ın coğrafi gerçekliğini en net biçimde ortaya koyuyor. And Dağları’nın eteklerine kurulu şehir, gün içinde hızla değişebilen hava koşulları ve sert iklimiyle de yaşamı zorlaştırıyor. Buna rağmen kent, yüzyıllardır bu koşullara uyum sağlamış bir nüfusun merkezi olmayı sürdürüyor.

Latin Amerika’nın ekonomik açıdan en kırılgan ülkeleri arasında gösterilen Bolivya, yüksek enflasyon ve denize kıyısı olmayan konumu nedeniyle uzun süredir yapısal sorunlarla mücadele ediyor.

Bu tabloya karşın La Paz’da hayata geçirilen “Mi Teleférico” projesi, şehir yaşamında önemli bir dönüşüm yarattı. 2012 yılında devreye alınan ve yüz milyonlarca dolarlık yatırımla kurulan teleferik ağı, dik yamaçlara yayılmış mahalleler arasındaki ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırdı. Saatler sürebilen yolculuklar bu sistem sayesinde dakikalara indi.

La Paz, coğrafi zorluklarının yanı sıra son dönemdeki siyasi gelişmelerle de öne çıkıyor.

Yapılan son başkanlık seçimleri, ülkede uzun yıllar boyunca etkili olan sol iktidarın gücünde belirgin bir gerilemeye işaret ederken, merkez sağın yükselişini ortaya koydu. Plaza Murillo gibi tarihi meydanlar, bu siyasi dönüşümün ve toplumsal hareketliliğin odağında yer almaya devam ediyor.

Yüksek rakımı, sert iklimi ve zorlu yaşam koşullarına rağmen La Paz, Bolivya’nın siyasi, kültürel ve toplumsal merkezlerinden biri olma niteliğini koruyor. Şehir, ziyaretçileri için fiziksel olarak zorlayıcı olsa da, sunduğu deneyimle dikkat çekmeye devam ediyor.

