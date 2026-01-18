Bu Şehirde Nefes Almak Çok Zor: Burası Dünyanın En Yüksek Şehri Unvanını Elinde Tutuyor
Deniz seviyesinden 3.650 metre yükseklikte konumlanan La Paz, dünyanın en yüksek rakımlı başkenti olma unvanını uzun yıllardır koruyor. Oksijen seviyesinin belirgin biçimde düşük olduğu şehirde, günlük yaşam birçok ziyaretçi için alışılmadık derecede zorlayıcı olabiliyor. Yüksek irtifanın etkisiyle nefes almak bile çaba gerektirirken, La Paz bu ekstrem coğrafi koşullara rağmen milyonlarca insanın yaşamını sürdürdüğü hareketli bir başkent olmayı sürdürüyor.
Latin Amerika’nın ekonomik açıdan en kırılgan ülkeleri arasında gösterilen Bolivya, yüksek enflasyon ve denize kıyısı olmayan konumu nedeniyle uzun süredir yapısal sorunlarla mücadele ediyor.
La Paz, coğrafi zorluklarının yanı sıra son dönemdeki siyasi gelişmelerle de öne çıkıyor.
