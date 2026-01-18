Astrolojiye Göre 2026’da En Zor Dönemi Yaşayacak Burçlar Belli Oldu

İkizler

İkizler burcu, değişken yapısı nedeniyle her zaman tartışmaların merkezinde yer alır. 2026’da odaklanma ve istikrar konularında zorlanmaları muhtemel. Hızlı kararlar ve çabuk sıkılma hali, özellikle ilişkilerde dengesizlik yaratabilir.

Akrep

Akrep burcu bu yıl yoğun duygularını yönetmekte zorlanabilir. Güçlü sezgileri avantaj sağlasa da, güvensizlik ve kin tutma eğilimi sosyal ilişkilerde mesafe yaratabilir.

Başak

Detaycılığıyla bilinen Başaklar için 2026, eleştirel tavrın sınırlarının test edildiği bir yıl olabilir. Mükemmeliyetçilik, çevrelerindeki insanlar tarafından baskılayıcı algılanabilir.

Oğlak

Hedef odaklı yapıları Oğlakları başarıya taşırken, bu yıl sosyal ilişkilerde soğuk ve mesafeli görünmelerine neden olabilir. İş ve sorumlulukların özel hayatın önüne geçmesi eleştirilere yol açabilir.

Kova

Yenilikçi fikirleriyle öne çıkan Kovalar, 2026’da duygusal bağ kurmakta zorlanabilir. Mesafeli tavırları, yanlış anlaşılmaların önünü açabilir.

Yengeç

Duygusal hassasiyet Yengeçler için hem bir güç hem de bir sınav. Bu yıl alınganlık ve içe kapanma eğilimi, ilişkileri yorucu hale getirebilir.

Koç

Enerjik ve atak Koçlar için 2026 biraz fren yılı olabilir. Sabırsızlık ve acelecilik, özellikle ekip çalışmalarında sorun yaratabilir.