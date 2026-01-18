onedio
Astrolojiye Göre 2026’da En Zor Dönemi Yaşayacak Burçlar Belli Oldu

18.01.2026 - 10:51

Astrolojiye göre 2026 yılı, bazı burçlar için içsel sınavların ve ilişkisel kırılmaların daha görünür hale geldiği bir dönem olacak. Gezegen hareketleri, iletişim, duygusal denge ve sorumluluk alanlarında belirli burçları daha fazla zorlayabilir. Bu süreçte sabırsızlık, aşırı hassasiyet ya da kontrol ihtiyacı gibi özellikler ön plana çıkarken, bazı burçlar için uyum sağlamak her zamankinden daha önemli hale geliyor. 2026’da zorlayıcı etkiler altında kalması beklenen burçlar, bu yılı daha dikkatli ve bilinçli adımlar atarak geçirmek zorunda kalabilir.

İşte o burçlar...

Burçlar söz konusu olduğunda herkesin güçlü bir fikri var.

“En kötü burç hangisi?” sorusu da tam olarak bu yüzden yıllardır tartışılır. 2026 yılına girerken bazı burçlar, gezegensel etkiler ve değişen yaşam dinamikleri nedeniyle diğerlerine kıyasla daha zorlu bir dönemden geçebilir.

İşte 2026'nin En Kötü Burçları

İkizler

İkizler burcu, değişken yapısı nedeniyle her zaman tartışmaların merkezinde yer alır. 2026’da odaklanma ve istikrar konularında zorlanmaları muhtemel. Hızlı kararlar ve çabuk sıkılma hali, özellikle ilişkilerde dengesizlik yaratabilir.

Akrep

Akrep burcu bu yıl yoğun duygularını yönetmekte zorlanabilir. Güçlü sezgileri avantaj sağlasa da, güvensizlik ve kin tutma eğilimi sosyal ilişkilerde mesafe yaratabilir.

Başak

Detaycılığıyla bilinen Başaklar için 2026, eleştirel tavrın sınırlarının test edildiği bir yıl olabilir. Mükemmeliyetçilik, çevrelerindeki insanlar tarafından baskılayıcı algılanabilir.

Oğlak

Hedef odaklı yapıları Oğlakları başarıya taşırken, bu yıl sosyal ilişkilerde soğuk ve mesafeli görünmelerine neden olabilir. İş ve sorumlulukların özel hayatın önüne geçmesi eleştirilere yol açabilir.

Kova

Yenilikçi fikirleriyle öne çıkan Kovalar, 2026’da duygusal bağ kurmakta zorlanabilir. Mesafeli tavırları, yanlış anlaşılmaların önünü açabilir.

Yengeç

Duygusal hassasiyet Yengeçler için hem bir güç hem de bir sınav. Bu yıl alınganlık ve içe kapanma eğilimi, ilişkileri yorucu hale getirebilir.

Koç

Enerjik ve atak Koçlar için 2026 biraz fren yılı olabilir. Sabırsızlık ve acelecilik, özellikle ekip çalışmalarında sorun yaratabilir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
