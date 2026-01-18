onedio
"İnsanlar Telefonsuz Film İzleyemiyor" Diyen Matt Damon'dan Netflix İtirafı

“İnsanlar Telefonsuz Film İzleyemiyor” Diyen Matt Damon’dan Netflix İtirafı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.01.2026 - 08:58

Aksiyon sinemasının yıllardır değişmeyen anlatı dili, dijital alışkanlıklarla birlikte kökten dönüşüyor. Matt Damon, Netflix’in film üretim sürecine dair yaptığı açıklamayla bu değişimi açıkça ortaya koydu. Ünlü oyuncuya göre platform, izleyicilerin filmi tam dikkatle izlemediği gerçeğinden yola çıkarak senaryolarda hikayenin diyaloglar aracılığıyla defalarca tekrar edilmesini talep ediyor. Damon’ın bu sözleri yeni medyada anlatının neden giderek daha “tane tane” hale geldiğine dair önemli bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Buyurun, beraber bakalım...

The Odyssey ve The Martian yapımlarıyla tanıdığımız Matt Damon, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla çok konuşuldu.

The Odyssey ve The Martian yapımlarıyla tanıdığımız Matt Damon, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla çok konuşuldu.

Matt Damon, Netflix’in izleyicilerin telefona gömülü olmasını hesaba katarak filmlerden hikayeyi diyaloglarda üç-dört kez tekrar etmesini istediğini söyledi.

Açıklamasında verdiği ifadeler şu şekildeydi.

Açıklamasında verdiği ifadeler şu şekildeydi.

“Bize öğretilen klasik aksiyon filmi yapım modeli şuydu: Genelde üç büyük sahne olur. Biri ilk perdede, biri ikinci perdede, biri de üçüncü perdede” diye anlattı.

“Bütçenin büyük kısmını üçüncü perdedekine harcarsın. Orası finaldir. Ama şimdi diyorlar ki: ‘İlk beş dakikada kocaman bir sahne yapabilir miyiz? İnsanlar izlemeye devam etsin istiyoruz. Bir de diyaloglarda hikayeyi üç dört kez tekrar etseniz fena olmaz, çünkü izlerken millet telefonuna bakıyor.’”

Kullanıcılar da Damon ile hemen hemen yanı ortak noktada buluştu.

Kullanıcılar da Damon ile hemen hemen yanı ortak noktada buluştu.
twitter.com

"İnsanlara tam olarak bu yüzden yeni medyanın kötü yazıldığını anlatmaya çalışıyorum. Düşünmeyene, kafa yormayana göre uyarlanıyor."

"İnsanlara tam olarak bu yüzden yeni medyanın kötü yazıldığını anlatmaya çalışıyorum. Düşünmeyene, kafa yormayana göre uyarlanıyor."
twitter.com

"Internet büyük hataydı"

"Internet büyük hataydı"
twitter.com
"Bunu kafamda uydurmadığıma seviniyorum çünkü Netflix orijinallerinin çoğu tam da bu yüzden izlenemez hale geldi. Her şey defalarca, tane tane anlatılıyor; sanki izleyicinin kendi başına hiçbir şeyi çözebileceğine güvenmiyorlar.

"Bunu kafamda uydurmadığıma seviniyorum çünkü Netflix orijinallerinin çoğu tam da bu yüzden izlenemez hale geldi. Her şey defalarca, tane tane anlatılıyor; sanki izleyicinin kendi başına hiçbir şeyi çözebileceğine güvenmiyorlar.
twitter.com

'İronik olan şu ki, bu yaklaşım beni içine çekmek yerine sinir edip kapattırıyor'

"Dikkatini vermeyenleri boş verin; iyi filmler yapın, insanlar zaten izler!"

“Dikkatini vermeyenleri boş verin; iyi filmler yapın, insanlar zaten izler!”
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"Sektör tam bir karmaşa içinde."

"Sektör tam bir karmaşa içinde."
twitter.com

