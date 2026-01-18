“İnsanlar Telefonsuz Film İzleyemiyor” Diyen Matt Damon’dan Netflix İtirafı

“Bize öğretilen klasik aksiyon filmi yapım modeli şuydu: Genelde üç büyük sahne olur. Biri ilk perdede, biri ikinci perdede, biri de üçüncü perdede” diye anlattı.

“Bütçenin büyük kısmını üçüncü perdedekine harcarsın. Orası finaldir. Ama şimdi diyorlar ki: ‘İlk beş dakikada kocaman bir sahne yapabilir miyiz? İnsanlar izlemeye devam etsin istiyoruz. Bir de diyaloglarda hikayeyi üç dört kez tekrar etseniz fena olmaz, çünkü izlerken millet telefonuna bakıyor.’”