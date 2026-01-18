“İnsanlar Telefonsuz Film İzleyemiyor” Diyen Matt Damon’dan Netflix İtirafı
Aksiyon sinemasının yıllardır değişmeyen anlatı dili, dijital alışkanlıklarla birlikte kökten dönüşüyor. Matt Damon, Netflix’in film üretim sürecine dair yaptığı açıklamayla bu değişimi açıkça ortaya koydu. Ünlü oyuncuya göre platform, izleyicilerin filmi tam dikkatle izlemediği gerçeğinden yola çıkarak senaryolarda hikayenin diyaloglar aracılığıyla defalarca tekrar edilmesini talep ediyor. Damon’ın bu sözleri yeni medyada anlatının neden giderek daha “tane tane” hale geldiğine dair önemli bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
The Odyssey ve The Martian yapımlarıyla tanıdığımız Matt Damon, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla çok konuşuldu.
Açıklamasında verdiği ifadeler şu şekildeydi.
Kullanıcılar da Damon ile hemen hemen yanı ortak noktada buluştu.
"İnsanlara tam olarak bu yüzden yeni medyanın kötü yazıldığını anlatmaya çalışıyorum. Düşünmeyene, kafa yormayana göre uyarlanıyor."
"Internet büyük hataydı"
"Bunu kafamda uydurmadığıma seviniyorum çünkü Netflix orijinallerinin çoğu tam da bu yüzden izlenemez hale geldi. Her şey defalarca, tane tane anlatılıyor; sanki izleyicinin kendi başına hiçbir şeyi çözebileceğine güvenmiyorlar.
“Dikkatini vermeyenleri boş verin; iyi filmler yapın, insanlar zaten izler!”
"Sektör tam bir karmaşa içinde."
