Bir Zamanların Efsanesiydi: Ünlü Araba Markası Sektöre Geri Dönüyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.01.2026 - 14:43

Otomotiv sektöründe geçmişte önemli bir yere sahip olan köklü bir marka, uzun yıllar süren sessizliğin ardından yeniden üretime dönmeye hazırlanıyor. Bir dönem tasarım dili, teknik yenilikleri ve prestijli modelleriyle öne çıkan üretici, yeni yapılanmasıyla birlikte sektöre dönüşünü resmen duyurdu. Markanın, geçmişten ilham alan ancak günümüz beklentilerine göre geliştirilen yeni modeliyle, lüks ve performans odaklı otomobil pazarında yeniden söz sahibi olmayı hedeflediği belirtiliyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.topgear.com/car-news/brit...
İngiliz otomotiv tarihinin unutulmaya yüz tutmuş markalarından Jensen, yarım asırlık sessizliğin ardından sahneye geri dönüyor.

1935’te Richard ve Alan Jensen kardeşler tarafından kurulan, 1976’da ise finansal sorunlar nedeniyle kapılarını kapatan Jensen Motors, yeni bir şirket yapılanmasıyla yeniden hayat buluyor.

West Bromwich merkezli olarak faaliyet gösteren Jensen, ilk yıllarında farklı markalar için özel gövde tasarımlarıyla tanındı. Zamanla kendi spor otomobillerini üretmeye başlayan marka, özellikle 1960’lar ve 70’lerde Grand Tourer segmentinde dikkat çekici modellere imza attı. PW ve Interceptor gibi araçlar, Jensen’i dönemin prestijli İngiliz üreticileri arasına taşıdı. Markanın mühendislik anlamındaki en cesur hamlesi ise, 1960’ların ortasında tanıtılan Jensen FF oldu. Dört tekerlekten çekiş ve ABS sistemini bir arada sunan ilk seri üretim otomobillerden biri olan FF, Jensen’in yenilikçi kimliğini simgeledi.

Ancak 1970’lerde daha geniş kitlelere ulaşma hedefiyle geliştirilen Jensen-Healey Roadster, beklenen ticari başarıyı getirmedi.

Artan mali sorunlar markanın sonunu hazırladı ve Jensen, 1976’da otomotiv sahnesinden çekildi. Aradan geçen yıllarda çeşitli canlandırma girişimleri yapılsa da, marka uzun süre yalnızca klasik otomobil meraklılarının hafızasında kaldı.

Bugün ise Jensen ismi, Jensen International Automotive (JIA) çatısı altında yeniden doğuyor. Şirket, 2026 model yılı için tamamen yeni, yüksek performanslı ve lüks bir Grand Tourer geliştirdiğini duyurdu. Tasarım ilhamını 1960’ların efsanevi Interceptor modelinden alan bu yeni otomobil, geçmişe bağlı bir “devam modeli” ya da restomod olarak değil, sıfırdan tasarlanmış bağımsız bir proje olarak konumlanıyor.

Alüminyum platform üzerine inşa edilecek araçta, özel olarak geliştirilen bir V8 motor kullanılacak. JIA’nın hedefi; modern İngiliz lüks anlayışını korurken, analog sürüş hissini merkeze alan duygusal ve doğrudan bir deneyim sunmak. Tasarım çizgilerinin çağdaş, gövde karakterinin ise güçlü ve zarif olması planlanıyor. Üretim süreci tamamen İngiltere’de, geleneksel el işçiliğine dayalı olarak ve son derece sınırlı sayıda gerçekleştirilecek.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
