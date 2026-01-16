Bir Zamanların Efsanesiydi: Ünlü Araba Markası Sektöre Geri Dönüyor

Artan mali sorunlar markanın sonunu hazırladı ve Jensen, 1976’da otomotiv sahnesinden çekildi. Aradan geçen yıllarda çeşitli canlandırma girişimleri yapılsa da, marka uzun süre yalnızca klasik otomobil meraklılarının hafızasında kaldı.

Bugün ise Jensen ismi, Jensen International Automotive (JIA) çatısı altında yeniden doğuyor. Şirket, 2026 model yılı için tamamen yeni, yüksek performanslı ve lüks bir Grand Tourer geliştirdiğini duyurdu. Tasarım ilhamını 1960’ların efsanevi Interceptor modelinden alan bu yeni otomobil, geçmişe bağlı bir “devam modeli” ya da restomod olarak değil, sıfırdan tasarlanmış bağımsız bir proje olarak konumlanıyor.

Alüminyum platform üzerine inşa edilecek araçta, özel olarak geliştirilen bir V8 motor kullanılacak. JIA’nın hedefi; modern İngiliz lüks anlayışını korurken, analog sürüş hissini merkeze alan duygusal ve doğrudan bir deneyim sunmak. Tasarım çizgilerinin çağdaş, gövde karakterinin ise güçlü ve zarif olması planlanıyor. Üretim süreci tamamen İngiltere’de, geleneksel el işçiliğine dayalı olarak ve son derece sınırlı sayıda gerçekleştirilecek.